Neo4j هي قاعدة بيانات الرسوم البيانية الأكثر انتشارًا في العالم، حيث تخزن البيانات كعقد وعلاقات بدلاً من الصفوف والجداول. هذا النموذج البياني الأصلي يجعله سريعًا بشكل استثنائي في اجتياز الاتصالات — سواء كنت تبحث عن أقصر مسار بين شخصين، أو تكتشف شبكات الاحتيال، أو تنشئ توصيات للمنتجات — دون الحاجة إلى عمليات الربط المكلفة التي تبطئ قواعد البيانات العلائقية عند التعامل مع مشاكل البيانات المتصلة.

استضافة Neo4j ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في نموذج بياناتك، وتكوين الذاكرة، وأذونات الوصول. تتجنب رسوم السحابة لكل استعلام مع الحفاظ على بيانات العلاقات الحساسة — مثل شبكات المستخدمين، ورسوم بيانية للمعاملات، والتسلسلات الهرمية التنظيمية — بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها.