نشر Neo4j بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات الرسوم البيانية مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا، مصممة لتخزين البيانات المترابطة بعمق والاستعلام عنها على نطاق واسع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Neo4j
Neo4j هي قاعدة بيانات الرسوم البيانية الأكثر انتشارًا في العالم، حيث تخزن البيانات كعقد وعلاقات بدلاً من الصفوف والجداول. هذا النموذج البياني الأصلي يجعله سريعًا بشكل استثنائي في اجتياز الاتصالات — سواء كنت تبحث عن أقصر مسار بين شخصين، أو تكتشف شبكات الاحتيال، أو تنشئ توصيات للمنتجات — دون الحاجة إلى عمليات الربط المكلفة التي تبطئ قواعد البيانات العلائقية عند التعامل مع مشاكل البيانات المتصلة.
استضافة Neo4j ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في نموذج بياناتك، وتكوين الذاكرة، وأذونات الوصول. تتجنب رسوم السحابة لكل استعلام مع الحفاظ على بيانات العلاقات الحساسة — مثل شبكات المستخدمين، ورسوم بيانية للمعاملات، والتسلسلات الهرمية التنظيمية — بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها.
الميزات الرئيسية لـ Neo4j
تخزين بياني أصلي
يتم تخزين البيانات فعليًا كعقد وعلاقات، لذا يتم تنفيذ عمليات اجتياز الرسم البياني في وقت ثابت بغض النظر عن الحجم الإجمالي لمجموعة البيانات — وهو أمر لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية أن تضاهيه.
لغة استعلام Cypher
Cypher هي لغة استعلام تعبيرية لمطابقة الأنماط، مصممة خصيصًا للرسوم البيانية، تتيح لك وصف استعلامات العلاقات المعقدة باستخدام بناء جملة سهل القراءة وشبيه بلغة SQL.
واجهة مستخدم المتصفح المدمجة
يوفر متصفح Neo4j واجهة مرئية تفاعلية لكتابة الاستعلامات، واستكشاف الرسم البياني الخاص بك، وعرض النتائج كرسوم بيانية تفاعلية للعلاقات بين العقد.
معاملات ACID
الامتثال الكامل لـ ACID يضمن اتساق البيانات ومتانتها، مما يجعل Neo4j مناسبًا لأعباء عمل الإنتاج حيث لا يمكن المساومة على الدقة.
REST & Bolt APIs
يسمح بروتوكول Bolt الثنائي وواجهة برمجة تطبيقات HTTP REST لأي تطبيق بالاتصال بـ Neo4j باستخدام برامج التشغيل الرسمية المتوفرة لـ Python و Java و JavaScript و Go و .NET والمزيد.
خوارزميات الرسم البياني
توفر مكتبة علوم بيانات الرسم البياني أكثر من 65 خوارزمية — مثل PageRank، واكتشاف المجتمع، وتحديد المسار — تعمل مباشرة على الرسم البياني الخاص بك دون تصدير البيانات.
لماذا تشغّل Neo4j على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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