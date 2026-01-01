انشر SmokePing بنقرة واحدة.
مراقب مستمر لوقت الاستجابة وفقدان الحزم يعرض تقلبات الشبكة وإمكانية الوصول إليها بصريًا على هيئة رسوم بيانية RRD ضبابية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SmokePing
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SmokePing
SmokePing هو مراقب زمن انتقال (latency) طويل الأمد يقوم بفحص الأهداف على فترات منتظمة ويعرض النتائج على شكل رسوم بيانية RRD ضبابية، حيث يصور شريط الألوان حول المتوسط التذبذب وفقدان الحزم بنظرة واحدة. تم تطويره بواسطة توبياس أويتيكر (مؤلف MRTG و RRDtool)، وقد كان الأداة الفعلية لإمكانية الوصول إلى الشبكة لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الاستضافة والمختبرات المنزلية لأكثر من عشرين عامًا.
استضافة SmokePing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك نقطة مراقبة دائمة لقياس كيفية رؤية موقع ثابت لبقية الإنترنت — وهو مفيد لتشخيص مشكلات مزود خدمة الإنترنت، ومقارنة مزودي النقل، ومراقبة الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) للمواقع البعيدة، والاحتفاظ بسجل طويل الأمد لمدى إمكانية الوصول إلى خدماتك. يأتي النشر مع وحدات تخزين دائمة لكل من التكوين وقاعدة بيانات RRD التاريخية.
الميزات الرئيسية لـ SmokePing
رسوم بيانية RRD ضبابية
ارسم متوسط زمن الوصول مع شريط ملون يوضح التباين وفقدان الحزم في صورة واحدة، مما يجعل التذبذب والانقطاعات الجزئية مرئية على الفور.
أنواع متعددة للمجسات
ادمج فحوصات ICMP ping وTCP ping وDNS وHTTP وFPing وCurl في مثيل واحد لمراقبة مسارات الشبكة وإمكانية الوصول إلى التطبيقات معًا.
أهداف هرمية
قم بتجميع الأهداف في أقسام منظمة شجريًا لتبقى لوحات المعلومات قابلة للقراءة عند مراقبة العديد من المضيفين عبر المناطق أو المواقع أو مقدمي الخدمة.
تنبيهات الحد الأدنى
تفعيل تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو البرامج النصية عند تجاوز هدف معين لعتبات الفقدان أو زمن الوصول القابلة للتكوين لفترة مستمرة.
مجسات رئيسية / تابعة
قم بتشغيل عقد SmokePing إضافية كأجهزة تابعة في نقاط مراقبة بعيدة واجمع نتائجها في واجهة المستخدم الرئيسية للمراقبة متعددة المواقع.
الاحتفاظ طويل الأمد
تحتفظ قواعد بيانات RRD من نوع Round-robin بعروض يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية مع استخدام ثابت للقرص، وهي مثالية لاكتشاف التدهورات طويلة الأمد.
لماذا تشغّل SmokePing على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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