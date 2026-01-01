SmokePing هو مراقب زمن انتقال (latency) طويل الأمد يقوم بفحص الأهداف على فترات منتظمة ويعرض النتائج على شكل رسوم بيانية RRD ضبابية، حيث يصور شريط الألوان حول المتوسط التذبذب وفقدان الحزم بنظرة واحدة. تم تطويره بواسطة توبياس أويتيكر (مؤلف MRTG و RRDtool)، وقد كان الأداة الفعلية لإمكانية الوصول إلى الشبكة لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الاستضافة والمختبرات المنزلية لأكثر من عشرين عامًا.

استضافة SmokePing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك نقطة مراقبة دائمة لقياس كيفية رؤية موقع ثابت لبقية الإنترنت — وهو مفيد لتشخيص مشكلات مزود خدمة الإنترنت، ومقارنة مزودي النقل، ومراقبة الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) للمواقع البعيدة، والاحتفاظ بسجل طويل الأمد لمدى إمكانية الوصول إلى خدماتك. يأتي النشر مع وحدات تخزين دائمة لكل من التكوين وقاعدة بيانات RRD التاريخية.