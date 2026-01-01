نشر Spree بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر بلا واجهة أمامية لبناء متاجر إلكترونية متعددة البائعين، ومن الشركات إلى الشركات (B2B)، وعبر الحدود.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Spree
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Spree
Spree هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر بالكامل وبلا واجهة أمامية، مبنية على Ruby on Rails، وتدعم كل شيء بدءًا من المتاجر ذات المنتج الواحد وصولاً إلى أسواق B2B للمؤسسات ومنصات البائعين المتعددين. تأتي مع واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، ومجموعة تطوير برامج TypeScript (SDK)، وواجهة متجر Next.js جاهزة للإنتاج، حتى تتمكن من إطلاق متجر إلكتروني مخصص بالكامل دون الحاجة إلى بناء الواجهة الخلفية من الصفر.
تمنحك استضافة Spree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات العملاء، وتدفقات الدفع، وكتالوج المنتجات — بدون مشاركة في الإيرادات، ولا رسوم معاملات، ولا قيود من البائع على بوابات الدفع أو خدمات التنفيذ التي يمكنك ربطها.
الميزات الرئيسية لـ Spree
هندسة معمارية بلا رأس
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة ومجموعة تطوير برامج TypeScript تتيح لك بناء أي واجهة متجر — Next.js، أو للهاتف المحمول، أو مخصصة — بينما تتولى Spree جميع منطق التجارة خلف الكواليس.
سوق متعدد البائعين
تتيح لك إدارة البائعين المدمجة تشغيل سوق يضم بائعين متعددين، وكتالوجات منفصلة، وتنفيذًا مستقلاً من تثبيت واحد.
تجارة الجملة B2B
إنشاء مجموعات عملاء بتسعير مخصص، وحدود دنيا للطلبات، وشروط ائتمان لتشغيل البيع بالجملة (B2B) جنبًا إلى جنب مع واجهة متجرك للبيع بالتجزئة (B2C) دون الحاجة إلى منصة ثانية.
التجارة عبر الحدود
يتيح لك الدعم الأصلي متعدد العملات واللغات البيع عالميًا بدون مكونات إضافية من جهات خارجية أو حلول بديلة خاصة بكل بلد.
بحث المنتج بالنص الكامل
يوفر تكامل Meilisearch بحثًا عن المنتجات متسامحًا مع الأخطاء الإملائية وفائق السرعة، مع تصفية متعددة الأوجه مضمنة وجاهزة للاستخدام.
لماذا تشغّل Spree على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)