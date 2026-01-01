انشر GoCD بنقرة واحدة.
خادم تسليم مستمر مفتوح المصدر مع نمذجة قوية لخطوط الأنابيب، وتخطيط تدفق القيمة، وإدارة التبعيات لسير عمل الإصدار المعقدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GoCD
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GoCD
GoCD هو خادم تسليم مستمر تم تطويره بواسطة ThoughtWorks يتجاوز التكامل المستمر (CI) الأساسي لنمذجة خط أنابيب تسليم البرامج بالكامل. تكمن قوته الأساسية في القدرة على تحديد خطوط أنابيب معقدة ذات تبعيات "fan-in" و "fan-out"، مما يتيح للفرق تمثيل كيفية انتقال الكود بالضبط من الالتزام إلى الإنتاج عبر مراحل وبيئات ومسارات متوازية متعددة.
يوفر عرض "Value Stream Map" للفرق تصورًا في الوقت الفعلي لكل عملية بناء ونشر عبر خط الأنابيب بأكمله، مما يسهل تحديد الاختناقات وفهم حالة أي إصدار. يعمل GoCD من خلال بنية خادم ووكيل خفيفة الوزن، لذلك تتوسع سعة البناء ببساطة عن طريق إضافة المزيد من الوكلاء. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء تكوينات خط الأنابيب والقطع الأثرية وسجل النشر تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ GoCD
تخطيط تدفق القيمة
تصور كل عملية بناء ونشر عبر خط الأنابيب بالكامل في الوقت الفعلي، مما يجعل الاختناقات وحالة الإصدار مرئية على الفور.
نمذجة خطوط الأنابيب
نمذجة التبعيات المعقدة من نوع "fan-in" و "fan-out" بين خطوط الأنابيب لتمثيل دقيق لكيفية تدفق الكود من الالتزام إلى الإنتاج.
تنفيذ متوازي
تشغيل مراحل ومهام متعددة بالتوازي ضمن مسار عمل لتقليل أوقات الإنشاء وزيادة الاستفادة القصوى من البنية التحتية.
التحجيم القائم على الوكيل
أضف وكلاء بناء لتوسيع السعة أفقيًا — يتولى كل وكيل المهام من الخادم ويقوم بتشغيلها بشكل مستقل.
خط أنابيب ككود
تخزين تهيئات المسار في مستودع Git الخاص بك واجعل GoCD يقوم تلقائيًا بالمزامنة وتطبيق التغييرات عند كل عملية دفع.
لماذا تشغّل GoCD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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