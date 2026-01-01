GoCD هو خادم تسليم مستمر تم تطويره بواسطة ThoughtWorks يتجاوز التكامل المستمر (CI) الأساسي لنمذجة خط أنابيب تسليم البرامج بالكامل. تكمن قوته الأساسية في القدرة على تحديد خطوط أنابيب معقدة ذات تبعيات "fan-in" و "fan-out"، مما يتيح للفرق تمثيل كيفية انتقال الكود بالضبط من الالتزام إلى الإنتاج عبر مراحل وبيئات ومسارات متوازية متعددة.

يوفر عرض "Value Stream Map" للفرق تصورًا في الوقت الفعلي لكل عملية بناء ونشر عبر خط الأنابيب بأكمله، مما يسهل تحديد الاختناقات وفهم حالة أي إصدار. يعمل GoCD من خلال بنية خادم ووكيل خفيفة الوزن، لذلك تتوسع سعة البناء ببساطة عن طريق إضافة المزيد من الوكلاء. تضمن الاستضافة الذاتية بقاء تكوينات خط الأنابيب والقطع الأثرية وسجل النشر تحت سيطرتك الكاملة.