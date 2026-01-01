OpenSign هو بديل مفتوح المصدر بالكامل لـ DocuSign و Adobe Sign، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا دون حبس العقود الحساسة داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. وهو يدعم سير عمل متعدد الموقعين، وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام، والتوقيع الشخصي، وأدلة الاتصال، والتوقيع الرقمي القائم على PKI باستخدام شهادة PFX الخاصة بك، وكل ذلك مدمج في واجهة نظيفة تعمل بالسحب والإفلات.

استضافة OpenSign ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وتوقيع وسجل تدقيق على البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مظروف، ولا قيود على عدد الموقعين، ولا يوجد خطر من مغادرة بيانات العقد لبيئتك، مما يجعله مناسبًا تمامًا لفرق الشؤون القانونية والموارد البشرية والمشتريات التي لديها متطلبات امتثال صارمة.