انشر OpenSign بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ DocuSign لتوقيع المستندات الإلكترونية الملزمة قانونًا على البنية التحتية الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenSign
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenSign
OpenSign هو بديل مفتوح المصدر بالكامل لـ DocuSign و Adobe Sign، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا دون حبس العقود الحساسة داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. وهو يدعم سير عمل متعدد الموقعين، وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام، والتوقيع الشخصي، وأدلة الاتصال، والتوقيع الرقمي القائم على PKI باستخدام شهادة PFX الخاصة بك، وكل ذلك مدمج في واجهة نظيفة تعمل بالسحب والإفلات.
استضافة OpenSign ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وتوقيع وسجل تدقيق على البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مظروف، ولا قيود على عدد الموقعين، ولا يوجد خطر من مغادرة بيانات العقد لبيئتك، مما يجعله مناسبًا تمامًا لفرق الشؤون القانونية والموارد البشرية والمشتريات التي لديها متطلبات امتثال صارمة.
الميزات الرئيسية لـ OpenSign
PKI التوقيعات الرقمية
وقّع المستندات باستخدام شهادة PFX أو P12 بحيث يكون كل توقيع قابلاً للتحقق منه تشفيرياً ويكشف عن أي تلاعب في أي قارئ PDF.
قوالب قابلة لإعادة الاستخدام
احفظ العقود المستخدمة بكثرة كقوالب مع أدوار الموقّعين المحددة مسبقًا وحقول النموذج لإطلاق سير العمل المتكرر في ثوانٍ.
تدفقات عمل متعددة الموقعين
وجّه المستندات إلى عدة مستلمين بترتيب تسلسلي أو متوازٍ وتتبع من قام بالعرض أو التوقيع أو الرفض في الوقت الفعلي.
مسار التدقيق والشهادة
يتم تسجيل كل إجراء مع الطوابع الزمنية وعناوين IP، مما ينتج عنه شهادة إتمام ذات حجية قانونية مرفقة بكل مستند موقّع.
التوقيع شخصيًا
التقاط التوقيعات على جهاز مشترك لسير العمل وجهًا لوجه، مثل عمليات الإعداد، واتفاقيات عدم الإفصاح، والتنازلات، دون الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني.
REST API وخطافات الويب
ادمج التوقيع في التطبيقات الحالية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة، وقم بتشغيل الأنظمة اللاحقة باستخدام webhooks عند الاكتمال.
لماذا تشغّل OpenSign على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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