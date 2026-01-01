انشر هيستر بنقرة واحدة.
محرك بحث شخصي يعتمد على التخزين المحلي أولاً، يفهرس نصياً كاملاً سجل تصفحك وقاعدة معارفك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hister
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hister
Hister هو محرك بحث مفتوح المصدر يقوم تلقائيًا بفهرسة كاملة للنصوص للمواقع التي تزورها، محولاً سجل متصفحك إلى قاعدة معرفية خاصة وقابلة للبحث. بدلاً من التمرير عبر قائمة سجل زمني أو الاعتماد على محركات البحث البعيدة التي تقوم بإنشاء ملفات تعريف لكل استعلام، يتيح لك Hister العثور على أي صفحة قرأتها بالفعل باستخدام محتواها، وليس فقط عنوانها أو عنوان URL الخاص بها.
تُبقي استضافة Hister ذاتيًا بيانات التصفح الخاصة بك، والمحتوى المفهرس، واستعلامات البحث بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن لنفس المثيل الزحف إلى مواقع إضافية، وفهرسة الملفات المحلية، وكشف نقطة نهاية MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وخدمة عدة مستخدمين — كل ذلك دون إرسال استعلام واحد إلى خدمة طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Hister
فهرس سجل النص الكامل
يفهرس تلقائيًا المحتوى الفعلي للصفحات التي تزورها حتى تتمكن من البحث بما كُتب، وليس فقط بواسطة عنوان URL أو العنوان.
لغة استعلام قوية
تصفية حسب النطاق، النطاق الزمني، اللغة، العلامات، وتعبيرات النص الكامل باستخدام صيغة استعلام مخصصة مصممة للدقة.
فهرسة الملفات المحلية
وجّه Hister إلى الدلائل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لفهرسة الملاحظات والمستندات وقواعد المعرفة جنبًا إلى جنب مع سجل التصفح الخاص بك.
زاحف مدمج
قم بتوسيع الفهرس عن طريق الزحف إلى المواقع الخارجية باستخدام إما زاحف HTTP تقليدي أو متصفح بلا واجهة رسومية للصفحات التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript.
دعم المستخدمين المتعددين
استضف نسخة مشتركة لفريق أو مجتمع محلي مع فهارس لكل مستخدم ومصادقة قائمة على OAuth.
تكامل الذكاء الاصطناعي و MCP
تمكين البحث الدلالي الاختياري وعرض النتائج لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر نقطة نهاية بروتوكول سياق النموذج.
لماذا تشغّل Hister على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
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