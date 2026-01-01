Hister هو محرك بحث مفتوح المصدر يقوم تلقائيًا بفهرسة كاملة للنصوص للمواقع التي تزورها، محولاً سجل متصفحك إلى قاعدة معرفية خاصة وقابلة للبحث. بدلاً من التمرير عبر قائمة سجل زمني أو الاعتماد على محركات البحث البعيدة التي تقوم بإنشاء ملفات تعريف لكل استعلام، يتيح لك Hister العثور على أي صفحة قرأتها بالفعل باستخدام محتواها، وليس فقط عنوانها أو عنوان URL الخاص بها.

تُبقي استضافة Hister ذاتيًا بيانات التصفح الخاصة بك، والمحتوى المفهرس، واستعلامات البحث بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن لنفس المثيل الزحف إلى مواقع إضافية، وفهرسة الملفات المحلية، وكشف نقطة نهاية MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وخدمة عدة مستخدمين — كل ذلك دون إرسال استعلام واحد إلى خدمة طرف ثالث.