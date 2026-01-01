انشر Papra بنقرة واحدة.
منصة مبسطة ومفتوحة المصدر لإدارة الوثائق لأرشفة واسترجاع ملفاتك الهامة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Papra
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Papra
بابرا هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وأرشفة المستندات مصممة للتخزين طويل الأمد والاسترجاع السهل للمستندات الشخصية والتنظيمية — الإيصالات، الضمانات، العقود، وأي شيء تحتاج إلى الاحتفاظ به. على عكس حلول إدارة المستندات (DMS) الضخمة، تركز بابرا على البساطة: رفع المستندات، ووسمها، والبحث عنها، والعثور عليها مرة أخرى بعد سنوات.
استضافة بابرا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع مستنداتك تحت سيطرتك الكاملة دون وصول طرف ثالث، ولا رسوم لكل مستند، ولا قيود على التخزين تتجاوز قرصك الخاص. قاعدة بيانات SQLite المدمجة تعني عدم وجود أي تبعيات للبنية التحتية — مجرد حاوية واحدة ووحدة تخزين.
الميزات الرئيسية لـ Papra
البحث في النص الكامل
ابحث عبر محتوى المستندات والعلامات والبيانات الوصفية على الفور — بما في ذلك النص المستخرج من الصور الممسوحة ضوئيًا عبر التعرف الضوئي على الحروف (OCR).
قواعد الوسم التلقائي
حدد قواعد لوضع علامات تلقائية على المستندات الواردة بناءً على أنماط أسماء الملفات أو المحتوى، مما يحافظ على تنظيم أرشيفك دون جهد يدوي.
استيعاب البريد الإلكتروني
أرسل المستندات مباشرة إلى صندوق بريد Papra الخاص بك عبر البريد الإلكتروني، مما يسهل أرشفة الإيصالات والفواتير فور وصولها.
المنظمات والمشاركة
أنشئ مؤسسات متعددة وادعُ المتعاونين، حتى تتمكن العائلات أو الفرق الصغيرة من إدارة المستندات معًا في مساحات منفصلة.
API والويب هوكس
ادمج Papra مع أدوات أخرى باستخدام REST API و CLI و SDK و webhooks لسير عمل المستندات المؤتمتة.
لماذا تشغّل Papra على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."