بابرا هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وأرشفة المستندات مصممة للتخزين طويل الأمد والاسترجاع السهل للمستندات الشخصية والتنظيمية — الإيصالات، الضمانات، العقود، وأي شيء تحتاج إلى الاحتفاظ به. على عكس حلول إدارة المستندات (DMS) الضخمة، تركز بابرا على البساطة: رفع المستندات، ووسمها، والبحث عنها، والعثور عليها مرة أخرى بعد سنوات.

استضافة بابرا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع مستنداتك تحت سيطرتك الكاملة دون وصول طرف ثالث، ولا رسوم لكل مستند، ولا قيود على التخزين تتجاوز قرصك الخاص. قاعدة بيانات SQLite المدمجة تعني عدم وجود أي تبعيات للبنية التحتية — مجرد حاوية واحدة ووحدة تخزين.