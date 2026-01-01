انشر Heimdall بنقرة واحدة.
لوحة معلومات تطبيق أنيقة لمركزة الوصول إلى جميع خدمات الويب والتطبيقات المستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Heimdall
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Heimdall
Heimdall هي لوحة معلومات تطبيقات مصممة خصيصًا تحل محل إشارات المتصفح المزدحمة بواجهة نظيفة ومرئية للوصول إلى جميع تطبيقات وخدمات الويب الخاصة بك. وهي تدعم عمليات تكامل محسنة مع الأدوات الشائعة المستضافة ذاتيًا مثل Sonarr وRadarr وSABnzbd، مع عرض إحصائيات مباشرة على مربعات لوحة المعلومات حتى تتمكن من مراقبة صحة الخدمة في لمحة.
استضافة Heimdall ذاتيًا على VPS الخاص بك يمنحك صفحة بدء دائمة ومتوفرة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي جهاز، بدون أي تبعيات خارجية ومع تحكم كامل في تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، والمظاهر، وتكاملات API.
الميزات الرئيسية لـ Heimdall
إحصائيات الخدمة المباشرة
تكاملات محسّنة مع Sonarr و Radarr و NZBGet والمزيد تعرض إحصائيات في الوقت الفعلي مباشرة على مربعات لوحة التحكم.
بحث مدمج
شريط بحث مدمج يدعم Google و Bing و DuckDuckGo، مما يجعل Heimdall صفحة بدء متصفح قوية.
الكشف التلقائي عن الأيقونات
يملأ تلقائيًا الأيقونات والألوان لتطبيقات Foundation المعترف بها، مما يقلل من جهد التكوين اليدوي.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على إعدادات لوحة التحكم الخاصة به، مناسبة للمختبرات المنزلية المشتركة وبيئات الفرق.
التصفية بالوسوم
تنظيم مجموعات كبيرة من التطبيقات باستخدام العلامات لتصفية سريعة والتنقل عبر فئات الخدمات.
لماذا تشغّل Heimdall على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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