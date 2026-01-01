Heimdall هي لوحة معلومات تطبيقات مصممة خصيصًا تحل محل إشارات المتصفح المزدحمة بواجهة نظيفة ومرئية للوصول إلى جميع تطبيقات وخدمات الويب الخاصة بك. وهي تدعم عمليات تكامل محسنة مع الأدوات الشائعة المستضافة ذاتيًا مثل Sonarr وRadarr وSABnzbd، مع عرض إحصائيات مباشرة على مربعات لوحة المعلومات حتى تتمكن من مراقبة صحة الخدمة في لمحة.

استضافة Heimdall ذاتيًا على VPS الخاص بك يمنحك صفحة بدء دائمة ومتوفرة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي جهاز، بدون أي تبعيات خارجية ومع تحكم كامل في تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، والمظاهر، وتكاملات API.