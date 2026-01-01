Wallabag هو تطبيق للقراءة لاحقًا ذاتي الاستضافة يحفظ مقالات الويب ويزيل الإعلانات والتنقل والفوضى، ليقدم النص والصور فقط لقراءة نظيفة ومركزة. يعمل كبديل خاص لـ Pocket و Instapaper مع دعم كامل للقراءة دون اتصال بالإنترنت.

استضافة Wallabag ذاتيًا على خادم VPS تعني أن قائمة القراءة وأرشيف المقالات الخاصة بك يتم تخزينها على البنية التحتية الخاصة بك بدون وصول طرف ثالث. إضافات المتصفح لـ Chrome و Firefox تجعل حفظ المقالات بنقرة واحدة، بينما تتيح تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي iOS و Android القراءة دون اتصال بالإنترنت أثناء التنقل. الاستيراد من Pocket و Instapaper يجعل عملية النقل مباشرة.