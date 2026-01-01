انشر Wallabag بنقرة واحدة
خدمة القراءة لاحقًا ذاتية الاستضافة التي تحفظ وتنظف مقالات الويب من أجل قراءة خالية من المشتتات ودون اتصال بالإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wallabag
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wallabag
Wallabag هو تطبيق للقراءة لاحقًا ذاتي الاستضافة يحفظ مقالات الويب ويزيل الإعلانات والتنقل والفوضى، ليقدم النص والصور فقط لقراءة نظيفة ومركزة. يعمل كبديل خاص لـ Pocket و Instapaper مع دعم كامل للقراءة دون اتصال بالإنترنت.
استضافة Wallabag ذاتيًا على خادم VPS تعني أن قائمة القراءة وأرشيف المقالات الخاصة بك يتم تخزينها على البنية التحتية الخاصة بك بدون وصول طرف ثالث. إضافات المتصفح لـ Chrome و Firefox تجعل حفظ المقالات بنقرة واحدة، بينما تتيح تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي iOS و Android القراءة دون اتصال بالإنترنت أثناء التنقل. الاستيراد من Pocket و Instapaper يجعل عملية النقل مباشرة.
الميزات الرئيسية لـ Wallabag
قراءة مقال نظيفة
يستخرج Wallabag محتوى المقال ويزيل الإعلانات والتنقل والمشتتات لتجربة قراءة نظيفة ومركزة.
الوصول دون اتصال
تتزامن المقالات المحفوظة مع تطبيقات الجوال لنظامي iOS وأندرويد، مما يتيح القراءة بدون اتصال بالإنترنت.
امتدادات المتصفح
احفظ المقالات من كروم وفايرفوكس بنقرة واحدة باستخدام إضافة متصفح Wallabag الرسمية.
الوسم & البحث
تنظيم المقالات المحفوظة باستخدام العلامات والعثور على أي شيء على الفور باستخدام البحث بالنص الكامل عبر أرشيف القراءة الخاص بك بالكامل.
استيراد من Pocket
قم بترحيل قائمة القراءة الموجودة لديك من Pocket أو Instapaper إلى Wallabag دون فقدان أي مقالات محفوظة.
لماذا تشغّل Wallabag على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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