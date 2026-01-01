Faraday هي منصة لإدارة الثغرات الأمنية على مستوى المؤسسات تمنح فرق الأمن مساحة عمل موحدة لاكتشاف الثغرات الأمنية وتتبعها ومعالجتها عبر بنيتها التحتية بأكملها. تتكامل المنصة مع أكثر من 80 أداة أمنية، حيث تقوم تلقائيًا باستيراد وتوحيد بيانات المسح من مختلف الماسحات الضوئية وأطر الاختبار حتى تتمكن الفرق من التركيز على التحليل بدلاً من التعامل اليدوي مع البيانات.

يضمن استضافة Faraday ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تظل النتائج الأمنية الحساسة وسجلات التدقيق تحت سيطرتك الكاملة — مما يلبي متطلبات الامتثال الصارمة للتعامل مع بيانات الثغرات الأمنية مع توفير إمكانيات المؤسسات دون التكاليف المتكررة للمنصات السحابية.