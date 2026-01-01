انشر فاراداي بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الثغرات مفتوحة المصدر التي تقوم بمركزة النتائج الأمنية وتبسيط عملية المعالجة لفرق الأمن.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Faraday
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Faraday
Faraday هي منصة لإدارة الثغرات الأمنية على مستوى المؤسسات تمنح فرق الأمن مساحة عمل موحدة لاكتشاف الثغرات الأمنية وتتبعها ومعالجتها عبر بنيتها التحتية بأكملها. تتكامل المنصة مع أكثر من 80 أداة أمنية، حيث تقوم تلقائيًا باستيراد وتوحيد بيانات المسح من مختلف الماسحات الضوئية وأطر الاختبار حتى تتمكن الفرق من التركيز على التحليل بدلاً من التعامل اليدوي مع البيانات.
يضمن استضافة Faraday ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تظل النتائج الأمنية الحساسة وسجلات التدقيق تحت سيطرتك الكاملة — مما يلبي متطلبات الامتثال الصارمة للتعامل مع بيانات الثغرات الأمنية مع توفير إمكانيات المؤسسات دون التكاليف المتكررة للمنصات السحابية.
الميزات الرئيسية لـ Faraday
أكثر من 80 تكامل أدوات
يستورد ويوحد تلقائيًا بيانات الثغرات الأمنية من الماسحات الضوئية المتوافقة مع معايير الصناعة وأطر الاختبار، مما يلغي تجميع البيانات يدويًا.
تعاون الفريق
مساحات عمل متعددة المستخدمين مع التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار تتيح لفرق الأمن التعاون في التقييمات وتتبع ملكية المعالجة في الوقت الفعلي.
تحديد أولويات المخاطر
محرك مدمج لتسجيل المخاطر وتحديد الأولويات يساعد الفرق على تركيز جهود المعالجة على نقاط الضعف التي تشكل أكبر تهديد فعلي.
تقارير الامتثال
تساعد قوالب التقارير المخصصة ومسارات التدقيق مسؤولي الامتثال على إظهار تحسينات الوضع الأمني وتلبية المتطلبات التنظيمية.
RESTful API
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح التكامل مع مسارات CI/CD وأدوات SIEM، مما يسمح لفرق DevSecOps بأتمتة تتبع الثغرات الأمنية عبر SDLC.
لماذا تشغّل Faraday على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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