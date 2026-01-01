انشر FlexGet بنقرة واحدة.
أداة أتمتة قوية لتنزيل وإدارة الوسائط من خلاصات RSS ومواقع التورنت والمزيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FlexGet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FlexGet
FlexGet هي أداة أتمتة متعددة الأغراض للمحتوى من RSS، ومواقع التورنت، ومؤشرات Usenet، وعشرات المصادر الأخرى. تقوم بسحب بيانات تعريف الحلقات والأفلام، وتصفية الإصدارات وفقًا لقواعد الجودة الخاصة بك، وإزالة التكرارات مقابل مكتبتك الحالية، وتسليم التنزيلات المطابقة لعملاء التورنت، أو برامج تنزيل Usenet، أو سكربتات ما بعد المعالجة — كل ذلك يتم تشغيله من خلال ملف إعداد YAML تصريحي واحد.
استضافة FlexGet ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل الأتمتة الخاصة بك دائمًا بحيث لا تفوت الخلاصات أبدًا نافذة إصدار. يتكامل مع Sonarr، Radarr، qBittorrent، SABnzbd، ومجموعة خوادم الوسائط الأوسع كحلقة الوصل الجدولية التي تضمن استمرارية تغذية كل شيء.
الميزات الرئيسية لـ FlexGet
أتمتة مدعومة بـ YAML
أعلن عن كل موجز، وفلتر، وتحويل، وهدف تنزيل في ملف تكوين واحد — سهل التحكم في الإصدار ونسخه عبر المثيلات.
مئات عمليات التكامل
مكونات إضافية مدمجة لمواقع التورنت، خلاصات RSS، Trakt، IMDb، TheTVDB، qBittorrent، Transmission، Deluge، SABnzbd، NZBGet، وغيرها الكثير.
اكتشاف المسلسلات والأفلام
يتتبع العروض والأفلام عبر المزودين، ويزيل التكرارات من مكتبتك، ويجلب فقط الإصدارات التي تتطابق مع قواعد الجودة واللغة الخاصة بك.
Web UI و REST API
تصفح المهام في قائمة الانتظار، وقم بتشغيل المهام يدويًا، وافحص السجل من المتصفح — أو أتمتة كل شيء عبر واجهة برمجة تطبيقات JSON REST.
الجدولة والمشغلات
الجداول الزمنية بنمط Cron، ومشغلات نظام الملفات، ونقاط دخول الويب هوك تحافظ على تشغيل المهام تلقائيًا دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل FlexGet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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