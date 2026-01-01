FlexGet هي أداة أتمتة متعددة الأغراض للمحتوى من RSS، ومواقع التورنت، ومؤشرات Usenet، وعشرات المصادر الأخرى. تقوم بسحب بيانات تعريف الحلقات والأفلام، وتصفية الإصدارات وفقًا لقواعد الجودة الخاصة بك، وإزالة التكرارات مقابل مكتبتك الحالية، وتسليم التنزيلات المطابقة لعملاء التورنت، أو برامج تنزيل Usenet، أو سكربتات ما بعد المعالجة — كل ذلك يتم تشغيله من خلال ملف إعداد YAML تصريحي واحد.

استضافة FlexGet ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل الأتمتة الخاصة بك دائمًا بحيث لا تفوت الخلاصات أبدًا نافذة إصدار. يتكامل مع Sonarr، Radarr، qBittorrent، SABnzbd، ومجموعة خوادم الوسائط الأوسع كحلقة الوصل الجدولية التي تضمن استمرارية تغذية كل شيء.