نشر Cypht كتثبيت بنقرة واحدة.
عميل بريد ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يوحد حسابات بريد إلكتروني متعددة وموجزات الأخبار في واجهة واحدة سريعة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cypht
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cypht
Cypht هو عميل بريد ويب معياري ومفتوح المصدر مصمم للبساطة والسرعة. على عكس حلول البريد الإلكتروني الثقيلة، يجمع Cypht حسابات بريد إلكتروني متعددة من نوعي IMAP و POP3 جنبًا إلى جنب مع خلاصات أخبار RSS/Atom في عرض صندوق وارد واحد وموحد — مما يمنحك صورة كاملة لاتصالاتك دون الحاجة إلى التبديل بين الخدمات.
يعمل Cypht، المبني على PHP مع قاعدة Alpine Linux، بكفاءة على الأجهزة المتواضعة ويخزن إعدادات المستخدم في قاعدة بيانات لعمليات النشر الموثوقة متعددة المستخدمين. تعني بنيته القائمة على الوحدات أنك تقوم بتحميل الميزات التي تحتاجها فقط، مما يحافظ على واجهة نظيفة وبصمة صغيرة.
الميزات الرئيسية لـ Cypht
تجميع الحسابات المتعددة
قم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني متعددة من نوعي IMAP و POP3 في عرض صندوق وارد موحد واحد لإدارة أسرع للبريد الإلكتروني.
تكامل موجز الأخبار
اجمع رسائل البريد الإلكتروني وموجزات أخبار RSS/Atom في واجهة واحدة، مما يقلل من عدد التطبيقات التي تحتاجها للبقاء على اطلاع.
عمارة معيارية
قم بتمكين الوحدات النمطية التي تحتاجها فقط — جهات الاتصال، والتقويمات، ومجلدات IMAP، وفلاتر Sieve، والمزيد — مما يحافظ على واجهة المستخدم بسيطة.
جلسات مدعومة بقاعدة البيانات
يخزن تكوين المستخدم وجلساته في MariaDB لعمليات نشر موثوقة وقابلة للتطوير ومتعددة المستخدمين.
بصمة خفيفة
يعمل على Alpine Linux مع Nginx و PHP مجمعة في صورة واحدة بحجم حوالي 290 ميجابايت، تتطلب الحد الأدنى من موارد VPS.
لماذا تشغّل Cypht على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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