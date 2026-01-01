Cypht هو عميل بريد ويب معياري ومفتوح المصدر مصمم للبساطة والسرعة. على عكس حلول البريد الإلكتروني الثقيلة، يجمع Cypht حسابات بريد إلكتروني متعددة من نوعي IMAP و POP3 جنبًا إلى جنب مع خلاصات أخبار RSS/Atom في عرض صندوق وارد واحد وموحد — مما يمنحك صورة كاملة لاتصالاتك دون الحاجة إلى التبديل بين الخدمات.

يعمل Cypht، المبني على PHP مع قاعدة Alpine Linux، بكفاءة على الأجهزة المتواضعة ويخزن إعدادات المستخدم في قاعدة بيانات لعمليات النشر الموثوقة متعددة المستخدمين. تعني بنيته القائمة على الوحدات أنك تقوم بتحميل الميزات التي تحتاجها فقط، مما يحافظ على واجهة نظيفة وبصمة صغيرة.