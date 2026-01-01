نشر Gramps Web بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة أنساب ذاتية الاستضافة لبناء واستكشاف ومشاركة أشجار العائلة من أي متصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gramps Web
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gramps Web
Gramps Web هو واجهة الويب التعاونية لـ Gramps، وهي منصة علم الأنساب مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا. إنه يحول قاعدة بيانات شجرة عائلتك الخاصة إلى تطبيق ويب متعدد المستخدمين — يمكن الوصول إليه من أي متصفح — مكتمل بالرسوم البيانية التفاعلية والخرائط والبحث بالنص الكامل وأدوات تحليل الحمض النووي. على عكس خدمات علم الأنساب السحابية التي تحقق أرباحًا من بيانات تاريخ عائلتك، يعمل Gramps Web بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على كل سجل أسلاف ووثيقة وصورة تحت سيطرتك الكاملة.
يستخدم Gramps Web تنسيق قاعدة بيانات Gramps الأصلي، لذلك يتم استيراد بيانات Gramps الموجودة على سطح المكتب مباشرة وتتم مزامنة التغييرات التي تتم عبر واجهة الويب مرة أخرى مع تطبيق سطح المكتب. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو مالك الشجرة والمسؤول.
الميزات الرئيسية لـ Gramps Web
مخططات عائلية تفاعلية
مخططات المروحة، وعروض شجرة النسب، وأشجار السلالة، وتصورات الخط الزمني تقدم وجهات نظر مختلفة لتاريخ عائلتك في المتصفح.
بحث بالنص الكامل
ابحث فورًا في كل شخص ومكان وحدث ومصدر وملاحظة في شجرتك — بما في ذلك المحتوى داخل المستندات والوسائط المرفقة.
مزامنة سطح المكتب
يستخدم تنسيق قاعدة بيانات Gramps الأصلي للمزامنة ثنائية الاتجاه مع تطبيق Gramps لسطح المكتب، بحيث تظل تعديلات الويب وسطح المكتب متزامنة.
التعاون متعدد المستخدمين
ادعُ أفراد العائلة بأذونات قائمة على الأدوار — يمكن للمحررين إضافة سجلات بينما يمكن للمشاهدين التصفح فقط، مما يحافظ على تنظيم بياناتك.
أدوات تحليل الحمض النووي
متصفح الكروموسومات، وتصور أجزاء الحمض النووي المشتركة، وإدارة المجموعات لدمج بيانات الأنساب الجينية جنبًا إلى جنب مع السجلات التقليدية.
لماذا تشغّل Gramps Web على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."