Jotty هو أداة إنتاجية بسيطة ذاتية الاستضافة تخزن كل شيء في ملفات Markdown وJSON — لا توجد قاعدة بيانات للصيانة. تجمع بين محرر TipTap WYSIWYG للملاحظات الغنية وقوائم المراجعة مع لوحات Kanban وتتبع الوقت الأساسي، لتغطية إدارة المهام اليومية دون تعقيد غير ضروري.

تشغيل Jotty على خادم VPS الخاص بك يعني أن ملاحظاتك وقوائم مهامك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز، وخالية من رسوم الاشتراك. يدعم المستخدمين المتعددين مع لوحة تحكم إدارية تتيح للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة مع مجموعات ملاحظات منفصلة ومشاركة تعاونية اختيارية عبر الروابط.