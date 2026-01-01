انشر Jotty بنقرة واحدة.
مدير ملاحظات ومهام خفيف الوزن ومستند إلى الملفات، مع دعم لوحات كانبان وMarkdown — لا يتطلب قاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jotty
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jotty
Jotty هو أداة إنتاجية بسيطة ذاتية الاستضافة تخزن كل شيء في ملفات Markdown وJSON — لا توجد قاعدة بيانات للصيانة. تجمع بين محرر TipTap WYSIWYG للملاحظات الغنية وقوائم المراجعة مع لوحات Kanban وتتبع الوقت الأساسي، لتغطية إدارة المهام اليومية دون تعقيد غير ضروري.
تشغيل Jotty على خادم VPS الخاص بك يعني أن ملاحظاتك وقوائم مهامك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز، وخالية من رسوم الاشتراك. يدعم المستخدمين المتعددين مع لوحة تحكم إدارية تتيح للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة مع مجموعات ملاحظات منفصلة ومشاركة تعاونية اختيارية عبر الروابط.
الميزات الرئيسية لـ Jotty
التخزين القائم على الملفات
يتم حفظ الملاحظات والمهام كملفات Markdown و JSON — سهلة النسخ الاحتياطي، أو التحكم في الإصدار، أو الترحيل بدون أدوات تصدير احتكارية.
محرر نصوص منسقة
محرر WYSIWYG المدعوم بتقنية TipTap يدعم ماركداون، وكتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، وقوائم التحقق بالسحب والإفلات لتدوين الملاحظات بشكل منتج.
لوحات كانبان
تصور سير عمل المهام باستخدام لوحات المشاريع بنمط كانبان وتتبع الوقت المدمج، دون الحاجة إلى نشر منصة إدارة مشاريع ثقيلة.
وصول متعدد المستخدمين
تدعم لوحة تحكم المسؤول حسابات مستخدمين متعددة مع مجموعات ملاحظات منفصلة وروابط قابلة للمشاركة للتعاون الانتقائي.
لماذا تشغّل Jotty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."