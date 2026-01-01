نشر Mailtrain بنقرة واحدة.
منصة رسائل إخبارية ذاتية الاستضافة لإنشاء وجدولة وإرسال حملات بريد إلكتروني جماعية إلى قوائم المشتركين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mailtrain
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mailtrain
Mailtrain هو تطبيق رسائل إخبارية مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مبني على Node.js مع دعم لحملات البريد الإلكتروني واسعة النطاق. يوفر إدارة كاملة لقوائم المشتركين، والتجزئة، وقوالب البريد الإلكتروني المستندة إلى MJML، واختبار A/B، وأتمتة الحملات، وتحليلات مفصلة — كل ذلك يعمل على بنية تحتية تتحكم فيها.
على عكس منصات البريد الإلكتروني SaaS التي تفرض رسومًا لكل مشترك أو لكل إرسال، يمنحك Mailtrain سعة إرسال غير محدودة من خلال مزود SMTP الخاص بك. تبقى بيانات المشتركين لديك، وسجل الحملات، وتحليلات التفاعل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون رسوم لكل بريد إلكتروني وبدون قيود على البائع. يتضمن هذا النشر MariaDB وRedis وMongoDB لتشغيل كامل وجاهز للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Mailtrain
إدارة قائمة المشتركين
أنشئ وأدر قوائم مشتركين متعددة مع حقول مخصصة، وتقسيم، وصيانة آلية للقائمة للحفاظ على جمهورك منظمًا.
أتمتة الحملات
أنشئ سلاسل بريد إلكتروني يتم تشغيلها وحملات تستند إلى RSS تُرسل تلقائيًا بناءً على إجراءات المشتركين أو فترات زمنية مجدولة.
قوالب بريد إلكتروني MJML
صمم قوالب بريد إلكتروني متجاوبة باستخدام إطار عمل MJML مباشرة في المتصفح مع محرر مرئي مدمج لتصاميم مثالية بالبكسل.
اختبار أ/ب
أجرِ اختبارات A/B على سطور الموضوع والمحتوى لتحسين معدلات الفتح ومعدلات النقر قبل الإرسال إلى قائمتك الكاملة.
تحليلات الحملة
تتبع عمليات الفتح، والنقرات، وإلغاء الاشتراكات، والارتدادات لكل حملة مع تقارير مفصلة لقياس وتحسين أداء البريد الإلكتروني بمرور الوقت.
وصول متعدد المستخدمين
امنح أعضاء الفريق وصولاً مستندًا إلى الأدوار مع أذونات دقيقة ومساحات أسماء هرمية لإدارة الحملات عبر الأقسام أو العملاء.
لماذا تشغّل Mailtrain على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."