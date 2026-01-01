نشر Woodpecker CI بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة CI/CD خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مع تكامل GitHub الأصلي للاختبار الآلي والبناء والنشر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Woodpecker CI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Woodpecker CI
Woodpecker CI هو نسخة مجتمعية خفيفة الوزن من Drone CI توفر منصة مباشرة للتكامل والتسليم المستمر. يتم تعريف مسارات العمل كملفات YAML بسيطة في مستودعاتك، ويقوم Woodpecker بتشغيلها تلقائيًا عند أحداث الدفع أو طلب السحب أو العلامة عبر تكامل GitHub OAuth.
يمنحك استضافة Woodpecker CI ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبناء الخاصة بك دون فواتير بالدقيقة أو قيود على عدد المستخدمين. ملاحظة: قبل النشر، أنشئ تطبيق GitHub OAuth مع تعيين عنوان URL للرد (callback URL) على عنوان URL الخاص بنسخة Woodpecker الخاصة بك، ثم قدم معرف العميل (Client ID) والسر (Secret) أثناء عملية الإعداد.
الميزات الرئيسية لـ Woodpecker CI
تعريفات مسار YAML
حدد مسارات البناء والاختبار والنشر كملفات .woodpecker.yaml الملتزمة جنبًا إلى جنب مع رمز تطبيقك.
تكامل GitHub
تشغيل مسارات العمل تلقائيًا عند أحداث الدفع وطلبات السحب والعلامات عبر GitHub OAuth دون الحاجة إلى خطافات ويب إضافية.
بنيات Docker الأصلية
تعمل كل خطوة من خطوات مسار العمل في حاوية Docker، مما يوفر بيئات بناء نظيفة ومعزولة وقابلة لإعادة الإنتاج.
خطوات متوازية
تشغيل خطوات المسار المستقلة بالتوازي لتقليل إجمالي وقت البناء للمشاريع متعددة المكونات.
إدارة الأسرار
قم بتخزين مفاتيح API وبيانات الاعتماد كأسرار مشفرة لخط الأنابيب يمكن للخطوات الوصول إليها دون كشفها في ملفات YAML.
لماذا تشغّل Woodpecker CI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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