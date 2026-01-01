Woodpecker CI هو نسخة مجتمعية خفيفة الوزن من Drone CI توفر منصة مباشرة للتكامل والتسليم المستمر. يتم تعريف مسارات العمل كملفات YAML بسيطة في مستودعاتك، ويقوم Woodpecker بتشغيلها تلقائيًا عند أحداث الدفع أو طلب السحب أو العلامة عبر تكامل GitHub OAuth.

يمنحك استضافة Woodpecker CI ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبناء الخاصة بك دون فواتير بالدقيقة أو قيود على عدد المستخدمين. ملاحظة: قبل النشر، أنشئ تطبيق GitHub OAuth مع تعيين عنوان URL للرد (callback URL) على عنوان URL الخاص بنسخة Woodpecker الخاصة بك، ثم قدم معرف العميل (Client ID) والسر (Secret) أثناء عملية الإعداد.