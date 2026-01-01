Dufs هو خادم ملفات خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك تصفح الملفات وتحميلها وتنزيلها وإدارتها من خلال واجهة ويب نظيفة. وهو يدعم WebDAV، لذا يمكنك تثبيت مساحة التخزين الخاصة بك كقرص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux باستخدام أي عميل قياسي لإدارة الملفات — لا يلزم وجود برامج إضافية على الجهاز المتصل.

إن استضافة Dufs ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم تخزين سحابية، وبدون قيود على حجم الملفات من البائع، وبدون وصول طرف ثالث إلى بياناتك. قم بتكوين قواعد الوصول للقراءة والكتابة أو للقراءة فقط لكل دليل، وحماية المسارات ببيانات الاعتماد، ومشاركة الملفات بأمان عبر HTTPS من خلال تكامل Traefik المدمج.