نشر Dufs بنقرة واحدة.
خادم ملفات خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع واجهة مستخدم ويب نظيفة، ودعم WebDAV، والتحكم في الوصول لكل مسار.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dufs
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dufs
Dufs هو خادم ملفات خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك تصفح الملفات وتحميلها وتنزيلها وإدارتها من خلال واجهة ويب نظيفة. وهو يدعم WebDAV، لذا يمكنك تثبيت مساحة التخزين الخاصة بك كقرص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux باستخدام أي عميل قياسي لإدارة الملفات — لا يلزم وجود برامج إضافية على الجهاز المتصل.
إن استضافة Dufs ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم تخزين سحابية، وبدون قيود على حجم الملفات من البائع، وبدون وصول طرف ثالث إلى بياناتك. قم بتكوين قواعد الوصول للقراءة والكتابة أو للقراءة فقط لكل دليل، وحماية المسارات ببيانات الاعتماد، ومشاركة الملفات بأمان عبر HTTPS من خلال تكامل Traefik المدمج.
الميزات الرئيسية لـ Dufs
متصفح ملفات الويب
تصفح، ورفع، وتنزيل، وإعادة تسمية، وحذف الملفات من أي متصفح دون تثبيت برامج عميل إضافية.
بروتوكول WebDAV
قم بتركيب خادم Dufs الخاص بك كمحرك أقراص شبكة أصلي على أنظمة Windows أو macOS أو Linux باستخدام دعم WebDAV المدمج في نظام التشغيل.
التحكم في الوصول على مستوى المسار
طبق قواعد مميزة للقراءة والكتابة أو للقراءة فقط على أدلة مختلفة، كل منها محمي ببيانات اعتماد فردية.
البحث عن الملفات ومعاينتها
ابحث في ملفاتك المخزنة بالاسم وعاين التنسيقات الشائعة مثل الصور والنصوص ومقاطع الفيديو مباشرة في المتصفح.
حاوية واحدة
يعمل كحاوية واحدة خفيفة الوزن بدون قاعدة بيانات خارجية — سهل النسخ الاحتياطي والترحيل والصيانة.
لماذا تشغّل Dufs على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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