Flowise هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تجعل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة متاحًا للمطورين والفرق دون الحاجة إلى برمجة مكثفة. تتيح لك واجهتها المرئية التي تعمل بالسحب والإفلات ربط نماذج اللغة وقواعد بيانات المتجهات وأنظمة الذاكرة والأدوات الخارجية في سير عمل متماسكة. تدعم Flowise نماذج OpenAI وAnthropic وGoogle والنماذج مفتوحة المصدر، مما يجعلها مرنة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتنوعة، من روبوتات الدردشة إلى تطبيقات RAG والوكلاء المستقلين.

تمنحك استضافة Flowise ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لسير عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وبيانات المحادثات، وقواعد المعرفة المتكاملة. يمكنك الاتصال بقواعد البيانات الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات التي لا تستطيع المنصات السحابية الوصول إليها، وتكوين الموارد خصيصًا لأعباء عمل LLM الخاصة بك دون تكلفة لكل استدعاء API أو مخاوف بشأن خصوصية البيانات.