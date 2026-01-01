انشر Flowise بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AI بواجهة سحب وإفلات مرئية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Flowise
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Flowise
Flowise هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تجعل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة متاحًا للمطورين والفرق دون الحاجة إلى برمجة مكثفة. تتيح لك واجهتها المرئية التي تعمل بالسحب والإفلات ربط نماذج اللغة وقواعد بيانات المتجهات وأنظمة الذاكرة والأدوات الخارجية في سير عمل متماسكة. تدعم Flowise نماذج OpenAI وAnthropic وGoogle والنماذج مفتوحة المصدر، مما يجعلها مرنة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتنوعة، من روبوتات الدردشة إلى تطبيقات RAG والوكلاء المستقلين.
تمنحك استضافة Flowise ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لسير عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وبيانات المحادثات، وقواعد المعرفة المتكاملة. يمكنك الاتصال بقواعد البيانات الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات التي لا تستطيع المنصات السحابية الوصول إليها، وتكوين الموارد خصيصًا لأعباء عمل LLM الخاصة بك دون تكلفة لكل استدعاء API أو مخاوف بشأن خصوصية البيانات.
الميزات الرئيسية لـ Flowise
منشئ التدفق البصري
واجهة سحب وإفلات لتجميع خطوط أنابيب معقدة للذكاء الاصطناعي من عقد جاهزة دون كتابة كود التنسيق.
RAG الدعم
قدرات التوليد المعزز بالاسترجاع المدمجة مع تكامل قاعدة بيانات المتجهات لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على المعرفة.
دعم متعدد LLM
اتصل بـ OpenAI و Anthropic و Google و Cohere والنماذج المحلية مفتوحة المصدر من واجهة موحدة واحدة.
أطر الوكيل
أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يستخدمون الأدوات، ويستدلون عبر مهام متعددة الخطوات، ويحافظون على الذاكرة الحوارية عبر الجلسات.
تكامل API
اجعل أي تدفق متاحًا كنقطة نهاية لواجهة برمجة التطبيقات (API) لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تطبيقاتك وسير عملك الحاليين.
لماذا تشغّل Flowise على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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