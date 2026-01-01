Kutt هو أداة اختصار روابط ذاتية الاستضافة تمنحك تحكمًا كاملاً في روابطك المختصرة وبيانات التحليلات ووصول المستخدمين. أنشئ عناوين URL قصيرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص، وتتبع إحصائيات النقرات لكل رابط، وأدر كل شيء من خلال واجهة إدارة نظيفة — دون إرسال البيانات إلى خدمات تجارية مثل Bitly أو TinyURL.

بالإضافة إلى الاختصار الأساسي، يتيح لك Kutt حماية الروابط بكلمات مرور، وتعيين تواريخ انتهاء صلاحية تلقائية، وإدارة المستخدمين المسجلين. واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وإضافات متصفح لـ Chrome و Firefox تسهل دمج إنشاء الروابط في سير العمل الحالي. الاستضافة الذاتية تعني أن بيانات روابطك تظل خاصة ولا تدفع أي رسوم لكل نقرة.