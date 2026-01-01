نشر Kutt بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة اختصار عناوين URL حديثة ومفتوحة المصدر مع نطاقات مخصصة، وتحليلات النقرات، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kutt
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kutt
Kutt هو أداة اختصار روابط ذاتية الاستضافة تمنحك تحكمًا كاملاً في روابطك المختصرة وبيانات التحليلات ووصول المستخدمين. أنشئ عناوين URL قصيرة ذات علامة تجارية على نطاقك الخاص، وتتبع إحصائيات النقرات لكل رابط، وأدر كل شيء من خلال واجهة إدارة نظيفة — دون إرسال البيانات إلى خدمات تجارية مثل Bitly أو TinyURL.
بالإضافة إلى الاختصار الأساسي، يتيح لك Kutt حماية الروابط بكلمات مرور، وتعيين تواريخ انتهاء صلاحية تلقائية، وإدارة المستخدمين المسجلين. واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وإضافات متصفح لـ Chrome و Firefox تسهل دمج إنشاء الروابط في سير العمل الحالي. الاستضافة الذاتية تعني أن بيانات روابطك تظل خاصة ولا تدفع أي رسوم لكل نقرة.
الميزات الرئيسية لـ Kutt
دعم الدومين المخصص
قدم روابط قصيرة من نطاقك التجاري الخاص بحيث يعزز كل رابط تشاركه هويتك بدلاً من خدمة طرف ثالث.
تحليلات لكل رابط
تتبع عدد النقرات، والمصادر، والبلدان، والأجهزة لكل رابط مختصر لقياس مدى الوصول وأداء الحملة.
روابط محمية بكلمة المرور
أضف كلمة مرور اختيارية لأي رابط بحيث يتمكن فقط الأشخاص الذين يملكون كلمة المرور من الوصول إلى عنوان URL الوجهة.
انتهاء صلاحية الرابط
عيّن تاريخ انتهاء صلاحية تلقائيًا لأي رابط وسيتوقف عن العمل دون أي تدخل يدوي — مفيد للحملات الحساسة للوقت.
REST API
أنشئ، أدر، واحذف الروابط برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة الميزات، مما يسهل دمج Kutt في تطبيقاتك وخطوط الأنابيب الخاصة بك.
إدارة المستخدمين
تتيح لك لوحة الإدارة إدارة المستخدمين المسجلين وجميع الروابط على مستوى النظام، مع تعطيل التسجيل والوصول المجهول افتراضيًا.
لماذا تشغّل Kutt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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