انشر BroadcastChannel بتثبيت بنقرة واحدة.
حوّل أي قناة تيليجرام عامة إلى مدونة مصغرة متوافقة مع محركات البحث، بدون جافاسكريبت من جانب العميل، وخلاصات RSS تلقائية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ BroadcastChannel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BroadcastChannel
BroadcastChannel هي منصة مفتوحة المصدر مدعومة بـ Astro تحول قنوات تيليجرام العامة إلى مدونات مصغرة كاملة الميزات. بدلاً من صيانة نظام إدارة محتوى (CMS) تقليدي، يمكنك كتابة المنشورات في تيليجرام ويقوم BroadcastChannel بإنشاء موقع ويب سريع ومحسن لمحركات البحث (SEO) يمكن لجمهورك تصفحه. تصبح كل رسالة صفحة تحتوي على بيانات وصفية مناسبة، وخريطة موقع، وموجزي RSS مزدوجين بتنسيقات XML و JSON لقارئات الموجزات ومجمعات المحتوى.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نطاقًا مخصصًا وتحكمًا كاملاً في المحتوى المنشور الخاص بك، دون الاعتماد على Vercel أو Cloudflare Pages أو أي منصة استضافة أخرى تابعة لجهة خارجية. يرسل الموقع الناتج صفر جافاسكريبت إلى المتصفح — سريع على أي اتصال وصديق للغاية لبرامج زحف محركات البحث.
الميزات الرئيسية لـ BroadcastChannel
تيليجرام كـ CMS
اكتب منشورات في تيليجرام كالمعتاد — يقوم BroadcastChannel بجلبها ونشرها على موقعك تلقائيًا دون أي خطوات إضافية.
جافاسكريبت العميل الصفري
يتم عرض الصفحات بالكامل من جانب الخادم دون إرسال أي جافاسكريبت إلى المتصفح، مما ينتج عنه أوقات تحميل سريعة ودرجات تحسين محركات البحث (SEO) قوية.
خلاصات RSS مدمجة
تحصل كل مدونة تلقائيًا على خلاصات RSS بتنسيق XML و JSON حتى يتمكن القراء من الاشتراك عبر أي مجمع خلاصات أو تطبيق قارئ.
SEO وخرائط المواقع
خرائط المواقع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وعناوين URL النظيفة، والعلامات الوصفية (meta tags) المناسبة تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للاكتشاف عبر محركات البحث من اليوم الأول.
دمج الروابط الاجتماعية
اربط ملفات تعريف تيليجرام، تويتر، جيت هاب، ماستودون، بلوسكاي، وديسكورد من قائمة التنقل بالموقع دون كتابة أي كود مخصص.
لماذا تشغّل BroadcastChannel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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