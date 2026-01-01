انشر DbGate بنقرة واحدة.
مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يدعم MySQL و PostgreSQL و MongoDB و Redis والعديد من محركات SQL و NoSQL الأخرى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DbGate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DbGate
DbGate هو مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يتعامل مع MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, و Amazon Redshift من خلال واجهة واحدة قائمة على الويب. بدلاً من التبديل بين الأدوات الخاصة بالبائعين، يمكنك الاتصال بكل قاعدة بيانات من مساحة عمل واحدة، وتشغيل استعلامات SQL أو NoSQL متعددة علامات التبويب، وتعديل الجداول مباشرة، ومقارنة المخططات عبر البيئات.
استضافة DbGate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سلاسل الاتصال والاستعلامات المحفوظة والبيانات المصدرة بالكامل على بنيتك التحتية دون أي قياس عن بعد سحابي أو ترخيص لكل مقعد. الواجهة المستندة إلى المتصفح يمكن الوصول إليها من أي جهاز، مما يجعلها مفيدة لفحص البيانات المخصص، والإدارة اليومية، وتصحيح الأخطاء التعاوني دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب على كل جهاز مطور.
الميزات الرئيسية لـ DbGate
SQL و NoSQL معًا
اتصل بـ MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra، والمزيد من مساحة عمل واحدة دون الحاجة إلى التوفيق بين عملاء خاصين بالموردين.
محرر استعلام متعدد علامات التبويب
تشغيل استعلامات SQL أو MongoDB عبر علامات تبويب متعددة مع الإكمال التلقائي، وتمييز بناء الجملة، وسجل محفوظ يبقى حتى بعد إعادة الاتصال وإعادة التشغيل.
محرر جداول مرئي
تصفح، وقم بالتصفية، والفرز، وتعديل الصفوف مباشرةً باستخدام شبكة تشبه جداول البيانات، ثم قم بتثبيت التغييرات من خلال فرق SQL مُنشأ قبل أن تصل إلى قاعدة البيانات.
مقارنة المخطط وتصديره
قارن المخططات بين قاعدتي بيانات، وأنشئ SQL للترحيل، وصدّر الجداول أو الاستعلامات إلى CSV، JSON، تفريغات SQL، أو Excel مباشرة من المتصفح.
مصمم مخطط علاقات الكيانات
تصور العلاقات باستخدام مخطط ER تفاعلي، ثم قم بتصدير التخطيط بتنسيق SVG أو PNG للتوثيق ومراجعات البنية.
لماذا تشغّل DbGate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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