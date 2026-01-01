DbGate هو مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يتعامل مع MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, و Amazon Redshift من خلال واجهة واحدة قائمة على الويب. بدلاً من التبديل بين الأدوات الخاصة بالبائعين، يمكنك الاتصال بكل قاعدة بيانات من مساحة عمل واحدة، وتشغيل استعلامات SQL أو NoSQL متعددة علامات التبويب، وتعديل الجداول مباشرة، ومقارنة المخططات عبر البيئات.

استضافة DbGate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سلاسل الاتصال والاستعلامات المحفوظة والبيانات المصدرة بالكامل على بنيتك التحتية دون أي قياس عن بعد سحابي أو ترخيص لكل مقعد. الواجهة المستندة إلى المتصفح يمكن الوصول إليها من أي جهاز، مما يجعلها مفيدة لفحص البيانات المخصص، والإدارة اليومية، وتصحيح الأخطاء التعاوني دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب على كل جهاز مطور.