تثبيت WinterCMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) مجاني ومفتوح المصدر مبني على Laravel، مع لوحة تحكم إدارية نظيفة، ونظام إضافات، ومحرك قوالب قوي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WinterCMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WinterCMS
WinterCMS هو نظام إدارة محتوى مجاني ومفتوح المصدر مبني على إطار عمل Laravel PHP. تم تطويره في الأصل من OctoberCMS، ويجمع بين بنية معمارية صديقة للمطورين وواجهة خلفية بديهية تجعل إدارة المحتوى سهلة للمستخدمين غير التقنيين. يأتي نظام إدارة المحتوى (CMS) مزودًا بمحرر قائم على الكتل، ونظام بيئي مرن للمكونات الإضافية، وواجهة أمامية قابلة للتخصيص بالمظاهر تتيح للفرق بناء وصيانة مواقع ويب متطورة دون التضحية بجودة الكود.
تمنحك استضافة WinterCMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك، وتزيل الرسوم لكل موقع أو لكل مستخدم، وتتيح لك تخصيص كل طبقة من المكدس. يقرن هذا القالب WinterCMS بقاعدة بيانات MySQL 8 مخصصة لتوفير استمرارية موثوقة وجاهزة للإنتاج من اليوم الأول.
الميزات الرئيسية لـ WinterCMS
مؤسسة Laravel
مبني على Laravel PHP، يرث WinterCMS طبقة توجيه و ORM وأمان ناضجة يثق بها المطورون ويعرفونها بالفعل.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف من خلال سوق غني للمكونات الإضافية وواجهة برمجة تطبيقات (API) مباشرة تجعل بناء المكونات الإضافية المخصصة سريعًا وقابلاً للصيانة.
محرك السمات
صمم واجهات أمامية مخصصة بالكامل باستخدام قوالب Twig مع مكونات CMS والأجزاء والتخطيطات — لا يتطلب ذلك التقيد بموضوع معين.
لوحة الإدارة النظيفة
واجهة خلفية مصقولة تعتمد على الأدوار تتيح لمحرري المحتوى إدارة الصفحات والوسائط والإعدادات دون الحاجة إلى مساعدة المطورين.
مدير الوسائط
تحافظ إدارة الملفات والصور المدمجة، مع أدوات الرفع والتنظيم والتحرير المباشر، على جميع الأصول في مكان واحد.
لماذا تشغّل WinterCMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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