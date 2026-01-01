Open Agent هي منصة وكيل ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج ومستضافة ذاتيًا تربط نماذج اللغة الكبيرة ببياناتك وأدواتك. تدعم أكثر من 28 مزود نموذج من خلال واجهة موحدة، تحول المستندات، والويكيات، وقواعد البيانات إلى قواعد معرفة RAG قابلة للبحث ترسي وكلاءك في سياق دقيق.

نشر Open Agent على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة والمستندات الخاصة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، ومساحات العمل متعددة المستأجرين يجعلها مناسبة للفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة دون التضحية بالمرونة.