انشر أوبن إيجنت بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مساعد ذكاء اصطناعي ذاتية الاستضافة مع تنسيق نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وقواعد معرفة RAG، وحلقات الوكيل، وتكاملات أدوات MCP.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Agent
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Agent
Open Agent هي منصة وكيل ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج ومستضافة ذاتيًا تربط نماذج اللغة الكبيرة ببياناتك وأدواتك. تدعم أكثر من 28 مزود نموذج من خلال واجهة موحدة، تحول المستندات، والويكيات، وقواعد البيانات إلى قواعد معرفة RAG قابلة للبحث ترسي وكلاءك في سياق دقيق.
نشر Open Agent على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة والمستندات الخاصة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، ومساحات العمل متعددة المستأجرين يجعلها مناسبة للفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة دون التضحية بالمرونة.
الميزات الرئيسية لـ Open Agent
دعم نماذج اللغة الكبيرة متعددة المزودين
اتصل بأكثر من 28 مزود نموذج، بما في ذلك OpenAI و DeepSeek والنماذج المحلية، من خلال طبقة تجريد موحدة.
مسار RAG مدمج
استوعب ملفات PDF والويكي والمستندات في مخازن المتجهات الدلالية بحيث تسترد الوكلاء سياقًا دقيقًا ومؤسسًا تلقائيًا.
تكاملات أدوات MCP
توسيع قدرات الوكيل باستخدام خوادم بروتوكول سياق النموذج التي تتصل بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية وقواعد البيانات وأدوات الأتمتة.
التحكم في الوصول للمؤسسات
إدارة المستخدمين باستخدام أذونات قائمة على الأدوار، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) عبر OIDC وOAuth2 وLDAP وSAML، ومساحات عمل متعددة المستأجرين ومعزولة.
تنسيق حلقة الوكيل
حدد سير عمل الوكيل متعدد الخطوات مع حلقات استدعاء الأدوات، ومنطق إعادة المحاولة، وتسجيل التدقيق لتحقيق موثوقية على مستوى الإنتاج.
لماذا تشغّل Open Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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