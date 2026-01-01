Weaviate هي قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تقوم بتخزين كائنات البيانات جنبًا إلى جنب مع تضميناتها المتجهة، مما يتيح البحث السريع عن التشابه الدلالي الذي يتجاوز مطابقة الكلمات المفتاحية للعثور على محتوى مرتبط مفاهيميًا. وهي تدعم البحث الهجين الذي يجمع بين أساليب المتجهات والكلمات المفتاحية لتحقيق دقة استرجاع مثالية.

استضافة Weaviate على VPS تمنح تطبيقات الذكاء الاصطناعي مخزن متجهات مخصصًا بدون رسوم لكل استعلام وتحكمًا كاملاً في مكان إقامة البيانات. وهي تتكامل مع مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) الرئيسيين بما في ذلك OpenAI وCohere وHugging Face، وتتصل مباشرة بـ LangChain وLlamaIndex لبناء مسارات RAG وميزات البحث الدلالي.