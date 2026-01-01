انشر Weaviate بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع البحث الدلالي، والبحث الهجين، وتكاملات نماذج اللغة الكبيرة (LLM).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Weaviate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Weaviate
Weaviate هي قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تقوم بتخزين كائنات البيانات جنبًا إلى جنب مع تضميناتها المتجهة، مما يتيح البحث السريع عن التشابه الدلالي الذي يتجاوز مطابقة الكلمات المفتاحية للعثور على محتوى مرتبط مفاهيميًا. وهي تدعم البحث الهجين الذي يجمع بين أساليب المتجهات والكلمات المفتاحية لتحقيق دقة استرجاع مثالية.
استضافة Weaviate على VPS تمنح تطبيقات الذكاء الاصطناعي مخزن متجهات مخصصًا بدون رسوم لكل استعلام وتحكمًا كاملاً في مكان إقامة البيانات. وهي تتكامل مع مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) الرئيسيين بما في ذلك OpenAI وCohere وHugging Face، وتتصل مباشرة بـ LangChain وLlamaIndex لبناء مسارات RAG وميزات البحث الدلالي.
الميزات الرئيسية لـ Weaviate
بحث المتجهات الدلالي
ابحث عن محتوى متشابه مفاهيميًا باستخدام التضمينات المتجهية بدلاً من المطابقة الدقيقة للكلمات المفتاحية للحصول على نتائج استرجاع أكثر ذكاءً.
البحث المختلط
اجمع بين تشابه المتجهات وبحث الكلمات الرئيسية BM25 مع ترجيح قابل للتكوين للحصول على أفضل ما في كلا منهجي الاسترجاع.
تكاملات LLM
وحدات مدمجة تربط Weaviate بـ OpenAI و Cohere و Hugging Face لتوليد التضمينات التلقائي والاستعلامات التوليدية.
GraphQL و REST API
استعلم عن البيانات وقم بإدارتها عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL أو نقاط نهاية REST باستخدام مكتبات العميل لـ Python و JavaScript و Go و Java.
دعم متعدد الوسائط
تخزين والبحث عبر الكائنات النصية والصور والصوت والفيديو باستخدام وحدة التوجيه (vectorizer) المناسبة لكل نوع بيانات.
لماذا تشغّل Weaviate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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