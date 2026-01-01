انشر Hasura GraphQL Engine بنقرة واحدة.
واجهات برمجة تطبيقات GraphQL و REST فورية فوق قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك — لا يلزم أي كود خلفي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hasura GraphQL Engine
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hasura GraphQL Engine
يتصل محرك Hasura GraphQL بقاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك ويقوم تلقائيًا بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع في ثوانٍ. بدلاً من كتابة رمز المحلل، أو تكوين تعريفات المخطط، أو بناء طبقات الاستعلام من الصفر، يوجه المطورون Hasura إلى قاعدة بيانات ويحصلون على الفور على التصفية والفرز والترقيم والتجميع والاشتراكات في الوقت الفعلي - وكل ذلك تتم إدارته من خلال وحدة تحكم مرئية.
مع أكثر من 32,000 نجمة على GitHub واستخدامه في الإنتاج في الشركات حول العالم، يعد Hasura أسرع مسار من قاعدة البيانات إلى واجهة برمجة التطبيقات. يحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ومنطق الاستعلام الخاص بك ضمن البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم لكل طلب، وبدون تكاليف خروج البيانات، وتحكم كامل في أذونات الوصول وتحديد المعدل.
الميزات الرئيسية لـ Hasura GraphQL Engine
فوري GraphQL APIs
ينشئ تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع من مخطط PostgreSQL الحالي الخاص بك — بما في ذلك الجداول وطرق العرض والعلاقات، دون الحاجة لكتابة أي كود محلل.
اشتراكات في الوقت الحقيقي
يمكن تحويل أي استعلام GraphQL إلى اشتراك مباشر يدفع التحديثات إلى العملاء المتصلين عبر WebSockets مع تغير البيانات الأساسية.
أذونات على مستوى الصف
حدد قواعد التحكم في الوصول الدقيقة لكل جدول ودور وعملية باستخدام منشئ أذونات بنظام النقر والتحديد — لا حاجة إلى برمجيات وسيطة مخصصة.
تعيين نقطة نهاية REST
اكشف عن أي استعلام GraphQL محفوظ كنقطة نهاية REST مسماة، مما يمنح عملاء REST فقط إمكانية الوصول إلى نفس البيانات دون الحاجة إلى طبقة API منفصلة.
المخططات والإجراءات البعيدة
ربط واجهات برمجة تطبيقات GraphQL الخارجية وخدمات HTTP في المخطط الموحد، بحيث يستعلم العملاء عن كل شيء عبر نقطة نهاية واحدة.
لماذا تشغّل Hasura GraphQL Engine على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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