يتصل محرك Hasura GraphQL بقاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك ويقوم تلقائيًا بإنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع في ثوانٍ. بدلاً من كتابة رمز المحلل، أو تكوين تعريفات المخطط، أو بناء طبقات الاستعلام من الصفر، يوجه المطورون Hasura إلى قاعدة بيانات ويحصلون على الفور على التصفية والفرز والترقيم والتجميع والاشتراكات في الوقت الفعلي - وكل ذلك تتم إدارته من خلال وحدة تحكم مرئية.

مع أكثر من 32,000 نجمة على GitHub واستخدامه في الإنتاج في الشركات حول العالم، يعد Hasura أسرع مسار من قاعدة البيانات إلى واجهة برمجة التطبيقات. يحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ومنطق الاستعلام الخاص بك ضمن البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم لكل طلب، وبدون تكاليف خروج البيانات، وتحكم كامل في أذونات الوصول وتحديد المعدل.