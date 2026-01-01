نشر Dograh بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر وبدون برمجة لبناء ونشر وكلاء صوتيين بالذكاء الاصطناعي في دقائق، مع دعم لأكثر من 30 لغة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dograh
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dograh
Dograh هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر بدون كود تتيح لك بناء ونشر وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من الكود. واجهتها التي تعمل بالسحب والإفلات تنقلك من الفكرة إلى وكيل صوتي جاهز للعمل في أقل من عشر دقائق، مع دعم لأكثر من 30 لغة، وتحليلات في الوقت الفعلي، وتوجيه ذكي للمكالمات مدمج منذ البداية.
استضافة Dograh ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المحادثات والتسجيلات وتفاعلات العملاء على بنيتك التحتية الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والصناعات ذات المتطلبات الصارمة لإقامة البيانات. توفر مكونات PostgreSQL و Redis و MinIO المضمنة أداء التخزين والتخزين المؤقت الذي تتطلبه تفاعلات الصوت ذات زمن الاستجابة المنخفض.
الميزات الرئيسية لـ Dograh
منشئ وكيل بدون أكواد
تتيح سير عمل السحب والإفلات للمستخدمين غير التقنيين تصميم تدفقات محادثة صوتية كاملة دون كتابة أي تعليمات برمجية.
دعم أكثر من 30 لغة
توليف الصوت والتعرف عليه الأصلي متعدد اللغات يتيح تفاعلات العملاء باللغة التي يفضلها المستخدمون لديك.
توجيه المكالمات الذكي
يتم تصعيد الاستفسارات المعقدة تلقائيًا إلى وكلاء بشريين، مع إبقاء الذكاء الاصطناعي يتعامل مع الطلبات الروتينية بكفاءة.
التحليلات في الوقت الحقيقي
تعرض لوحات المعلومات المباشرة مقاييس المحادثات ومعدلات الإنجاز وأداء الوكلاء حتى تتمكن من التحسين المستمر.
معمارية تضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع بيانات المحادثات على بنيتك التحتية، مما يسهل تلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمتطلبات الصناعية.
لماذا تشغّل Dograh على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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