Dograh هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر بدون كود تتيح لك بناء ونشر وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من الكود. واجهتها التي تعمل بالسحب والإفلات تنقلك من الفكرة إلى وكيل صوتي جاهز للعمل في أقل من عشر دقائق، مع دعم لأكثر من 30 لغة، وتحليلات في الوقت الفعلي، وتوجيه ذكي للمكالمات مدمج منذ البداية.

استضافة Dograh ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المحادثات والتسجيلات وتفاعلات العملاء على بنيتك التحتية الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والصناعات ذات المتطلبات الصارمة لإقامة البيانات. توفر مكونات PostgreSQL و Redis و MinIO المضمنة أداء التخزين والتخزين المؤقت الذي تتطلبه تفاعلات الصوت ذات زمن الاستجابة المنخفض.