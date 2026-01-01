انشر Habitica بنقرة واحدة.
تطبيق إنتاجية مُلَعَّب يحوّل العادات والمهام اليومية وقوائم المهام إلى مغامرة لعبة تقمص أدوار (RPG) مع تقدم الشخصية ومهام اجتماعية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Habitica
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Habitica
يحول Habitica الإنتاجية إلى لعبة تقمص أدوار حيث يؤدي إكمال المهام الواقعية إلى رفع مستوى شخصيتك، وكسب الذهب، وفتح المعدات. أنشئ عادات لتتبع السلوكيات المتكررة، ومهام يومية للمهام التي تُعاد ضبطها كل يوم، وقوائم مهام للأهداف لمرة واحدة — يؤدي تفويت أي منها إلى تكلفة صحة الصورة الرمزية الخاصة بك، مما يخلق مساءلة حقيقية من خلال آليات اللعبة.
تتيح لك الميزات الاجتماعية الانضمام إلى النقابات، ودخول التحديات، وتشغيل مهام جماعية حيث تهزم الفرق الوحوش من خلال إكمال المهام معًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات العادات، وتقدم الشخصية، والتاريخ الاجتماعي تحت سيطرتك دون الاعتماد على الخدمة العامة.
الميزات الرئيسية لـ Habitica
إدارة مهام RPG
اكسب الخبرة والذهب والمعدات من خلال إكمال مهام حقيقية — ارفع مستوى شخصيتك بنفس الطريقة التي ترفع بها مستوى عاداتك.
العادات والمهام اليومية
تتبع السلوكيات المتكررة باستخدام العادات وقم بتعيين مهام متكررة مع المهام اليومية التي تتم إعادة تعيينها كل يوم، مع عقوبات صحية للعناصر الفائتة.
مهام المجموعة
كوّن فريقًا مع الأصدقاء أو الزملاء لهزيمة الوحوش معًا — كل مهمة مكتملة تلحق ضررًا، مما يجعل المساءلة الجماعية ممتعة حقًا.
نظام الطبقات
افتح فئات المحارب أو الساحر أو المحتال أو المعالج عند المستوى 10، كل منها بقدرات فريدة تكمل أنماط الإنتاجية المختلفة.
مكافآت مخصصة
أنشئ حوافز شخصية مرتبطة بإنجاز المهام — استخدم الذهب المكتسب لفتح مكافآت واقعية تحددها بنفسك.
لماذا تشغّل Habitica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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