انشر Rackula بتثبيت بنقرة واحدة.
مصمم تخطيط رفوف الخوادم بالسحب والإفلات لتخطيط مراكز البيانات والمختبرات المنزلية وتركيبات معدات الصوت والصورة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rackula
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rackula
Rackula هو مصمم رفوف مرئي مفتوح المصدر يساعد مديري الأنظمة، وهواة المختبرات المنزلية (homelabbers)، وفنيي الصوت والفيديو على تخطيط تصميمات رفوف الخوادم من خلال واجهة سحب وإفلات. يدعم أحجام الرفوف القياسية 1U–48U، ويأتي مع مكتبة من صور الأجهزة الحقيقية المتزامنة من NetBox، ويتيح لك تصدير المخططات النهائية بصيغ PNG أو PDF أو SVG للتوثيق.
إن استضافة Rackula ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على كل مخطط رف، وجهاز مخصص، وتصميم فريق تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS لمورد. يشارك النشر المستمر التصميمات عبر المتصفحات والأجهزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات خلفية (API)، ويدعم مشاركة الروابط (URL) ورموز الاستجابة السريعة (QR-code) لتسليم سريع للفنيين عن بُعد، ويحمي العمليات المتغيرة خلف مصادقة مدمجة.
الميزات الرئيسية لـ Rackula
مصمم السحب والإفلات
خطط لتخطيطات الرفوف بصريًا عن طريق سحب الأجهزة إلى فتحات 1U–48U دون كتابة رسوم بيانية في جداول البيانات أو أدوات الرسم العامة.
صور الجهاز الحقيقية
أنشئ رسومًا بيانية باستخدام صور أمامية وخلفية دقيقة لأجهزة حقيقية مصدرها مكتبة أنواع الأجهزة في NetBox.
تصدير متعدد التنسيقات
تصدير الرفوف المكتملة كملفات PNG أو PDF أو SVG لتذاكر إدارة التغيير وكتيبات التشغيل والوثائق الموجهة للعملاء.
مشاركة الروابط ورموز QR
شارك تخطيط الرف مع الفنيين في الموقع عبر رابط واحد أو رمز QR قابل للمسح بدلاً من إرسال لقطات الشاشة عبر البريد الإلكتروني.
الخلفية الدائمة
مزامنة التخطيطات عبر المتصفحات والأجهزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات خلفية (API) مع تخزين على القرص يبقى حتى بعد إعادة تشغيل الحاويات.
مصادقة مدمجة
حماية الوصول للقراءة والكتابة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول، بالإضافة إلى رمز API للكتابة الذي يحمي المسارات التي تُحدث تغييرات.
لماذا تشغّل Rackula على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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