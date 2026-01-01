Rackula هو مصمم رفوف مرئي مفتوح المصدر يساعد مديري الأنظمة، وهواة المختبرات المنزلية (homelabbers)، وفنيي الصوت والفيديو على تخطيط تصميمات رفوف الخوادم من خلال واجهة سحب وإفلات. يدعم أحجام الرفوف القياسية 1U–48U، ويأتي مع مكتبة من صور الأجهزة الحقيقية المتزامنة من NetBox، ويتيح لك تصدير المخططات النهائية بصيغ PNG أو PDF أو SVG للتوثيق.

إن استضافة Rackula ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على كل مخطط رف، وجهاز مخصص، وتصميم فريق تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS لمورد. يشارك النشر المستمر التصميمات عبر المتصفحات والأجهزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات خلفية (API)، ويدعم مشاركة الروابط (URL) ورموز الاستجابة السريعة (QR-code) لتسليم سريع للفنيين عن بُعد، ويحمي العمليات المتغيرة خلف مصادقة مدمجة.