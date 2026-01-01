نشر RSSHub بنقرة واحدة.
مولد خلاصات RSS مفتوح المصدر يجعل أي موقع قابلاً للاشتراك، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى GitHub وما بعدها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RSSHub
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RSSHub
RSSHub هي أكبر شبكة RSS مفتوحة المصدر في العالم، تدعم أكثر من 5000 مسار للمنصات التي توقفت عن تقديم خلاصات RSS الأصلية — مثل Instagram، وYouTube، وTwitter، وTikTok، وReddit، وGitHub، وغيرها الكثير. مع أكثر من 41,000 نجمة على GitHub ومساهمات من أكثر من 1,300 مطور، أصبحت الحل الأمثل للحفاظ على قابلية الاشتراك في الويب المفتوح.
استضافة RSSHub ذاتيًا تعني أن عادات استهلاك المحتوى الخاصة بك تظل خاصة — حيث تنشأ جميع طلبات الخلاصات من خادمك الخاص بدلاً من النسخ العامة التي قد تسجل الاستعلامات. يحافظ التخزين المؤقت لـ Redis على سرعة الخلاصات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر ويقلل الحمل على مواقع الويب المصدر.
الميزات الرئيسية لـ RSSHub
أكثر من 5,000 مسار محتوى
يغطي مئات المنصات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الأخبار، وGitHub، والتجارة الإلكترونية، والمنشورات المتخصصة — إذا كان لديها صفحة، يمكن لـ RSSHub تحويلها إلى موجز.
خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي
إنشاء خلاصات RSS من إنستغرام، تويتر، تيك توك، ويوتيوب دون إنشاء حسابات أو منح تطبيقات الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى بيانات الاعتماد الخاصة بك.
التخزين المؤقت لـ Redis
يوفر تكامل Redis المدمج استجابات سريعة للخلاصات للمسارات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر مع تقليل الطلبات المتكررة إلى مواقع الويب المصدر.
تصفح يركز على الخصوصية
تابع أي مصدر محتوى عبر قارئ الخلاصات الخاص بك دون مشاركة عادات القراءة مع المنصات التجارية أو خدمات التجميع.
تكامل الأتمتة
اربط خلاصات RSSHub بـ n8n أو Zapier أو Home Assistant لتشغيل سير العمل كلما تم نشر محتوى جديد على أي منصة مدعومة.
لماذا تشغّل RSSHub على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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