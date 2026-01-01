RSSHub هي أكبر شبكة RSS مفتوحة المصدر في العالم، تدعم أكثر من 5000 مسار للمنصات التي توقفت عن تقديم خلاصات RSS الأصلية — مثل Instagram، وYouTube، وTwitter، وTikTok، وReddit، وGitHub، وغيرها الكثير. مع أكثر من 41,000 نجمة على GitHub ومساهمات من أكثر من 1,300 مطور، أصبحت الحل الأمثل للحفاظ على قابلية الاشتراك في الويب المفتوح.

استضافة RSSHub ذاتيًا تعني أن عادات استهلاك المحتوى الخاصة بك تظل خاصة — حيث تنشأ جميع طلبات الخلاصات من خادمك الخاص بدلاً من النسخ العامة التي قد تسجل الاستعلامات. يحافظ التخزين المؤقت لـ Redis على سرعة الخلاصات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر ويقلل الحمل على مواقع الويب المصدر.