انشر Geneac بنقرة واحدة.
منشئ مواقع الأنساب مستضاف ذاتيًا لنشر شجرة العائلة ديالك، البحوث ديالك، والتصاور ديالك على الإنترنت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Geneac
Geneac هو تطبيق مفتوح المصدر مبني على Ruby on Rails لمشاركة أبحاث الأنساب على الويب. يعرض الأشخاص والعلاقات والصور والملاحظات بتنسيق يشبه الويكي يمكن للزوار تصفحه، بينما يدير المسؤولون شجرة العائلة الأساسية من واجهة خلفية مصادق عليها. نموذج البيانات مصمم خصيصًا لعلم الأنساب — الأفراد والعائلات واقتباسات المصادر وسجل التعديلات والوسوم هي مفاهيم أساسية بدلاً من منشورات المدونة المعدلة لاحقًا.
تحافظ استضافة Geneac ذاتيًا على عقود من أبحاث العائلة والمستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات الخاصة على الخادم الخاص بك، حيث يتم التحكم في الوصول بالكامل بواسطتك. يستخدم التطبيق SQLite وتخزين الملفات المحلي، لذلك يلتقط حجم ثابت واحد الموقع بالكامل ويمكن نسخه احتياطيًا كنسخة ملف عادية دون الحاجة إلى أدوات قاعدة بيانات.
الميزات الرئيسية لـ Geneac
الناس والعلاقات
سجل الأفراد بتفاصيل الميلاد والوفاة والسيرة الذاتية، ثم اربطهم من خلال علاقات الوالدين والزوج والأطفال لبناء شجرة عائلة قابلة للتصفح.
صور ووثائق
إرفاق الصور الممسوحة ضوئيًا والشهادات والمستندات المصدرية إلى الأشخاص والملاحظات عبر Active Storage، مع معالجة الصور التي تتم بواسطة libvips.
ملاحظات البحث
التقط السرديات السيرية ونتائج الأبحاث كملاحظات مطولة يمكن وسمها وربطها تبادليًا بالأشخاص الذين تصفهم.
الوسم والبحث
نظّم المحتوى باستخدام محرك acts-as-taggable-on بحيث يمكن تصفية الألقاب والمواقع والمواضيع عبر الأشخاص والصور والملاحظات.
مسؤول موثق
تتيح ميزات التسجيل وتسجيل الدخول ومنح أدوار المسؤولين، المدعومة بنظام Devise، حماية التعديل مع إبقاء الموقع المنشور متاحًا للتصفح بحرية لأفراد العائلة.
العاملون في الخلفية
عامل Resque مدعوم من Redis يقوم بتشغيل معالجة الصور والمهام الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً في الخلفية لتبقى واجهة الويب سريعة الاستجابة.
لماذا تشغّل Geneac على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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