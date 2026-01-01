Geneac هو تطبيق مفتوح المصدر مبني على Ruby on Rails لمشاركة أبحاث الأنساب على الويب. يعرض الأشخاص والعلاقات والصور والملاحظات بتنسيق يشبه الويكي يمكن للزوار تصفحه، بينما يدير المسؤولون شجرة العائلة الأساسية من واجهة خلفية مصادق عليها. نموذج البيانات مصمم خصيصًا لعلم الأنساب — الأفراد والعائلات واقتباسات المصادر وسجل التعديلات والوسوم هي مفاهيم أساسية بدلاً من منشورات المدونة المعدلة لاحقًا.

تحافظ استضافة Geneac ذاتيًا على عقود من أبحاث العائلة والمستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات الخاصة على الخادم الخاص بك، حيث يتم التحكم في الوصول بالكامل بواسطتك. يستخدم التطبيق SQLite وتخزين الملفات المحلي، لذلك يلتقط حجم ثابت واحد الموقع بالكامل ويمكن نسخه احتياطيًا كنسخة ملف عادية دون الحاجة إلى أدوات قاعدة بيانات.