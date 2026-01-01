Grimmory هو مدير شامل لمجموعات الكتب ذاتية الاستضافة يحول الملفات الرقمية المتناثرة إلى مكتبة منظمة بشكل جميل. يدعم الكتب الإلكترونية (EPUB, MOBI, AZW)، وملفات PDF، والقصص المصورة (CBZ, CBR)، والكتب الصوتية (M4B, MP3)، ويجلب تلقائيًا العناوين والأغلفة والأوصاف والأنواع من Google Books و Open Library و Amazon بمجرد إضافة الملفات.

تزيل الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قيود مساحة التخزين، والتقييد بمنصة معينة، ومراقبة المحتوى الشائعة في خدمات الكتب الإلكترونية التجارية. تبقى مكتبتك بأكملها — جنبًا إلى جنب مع تقدم القراءة، والملاحظات، وحسابات المستخدمين المتعددين — على الأجهزة التي تمتلكها، ويمكن الوصول إليها من أي متصفح أو مزامنتها مع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية Kobo عبر OPDS.