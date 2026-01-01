نشر Grimmory بنقرة واحدة.
مدير مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للكتب الإلكترونية والقصص المصورة والكتب الصوتية مع بيانات وصفية تلقائية وقارئ مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grimmory
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grimmory
Grimmory هو مدير شامل لمجموعات الكتب ذاتية الاستضافة يحول الملفات الرقمية المتناثرة إلى مكتبة منظمة بشكل جميل. يدعم الكتب الإلكترونية (EPUB, MOBI, AZW)، وملفات PDF، والقصص المصورة (CBZ, CBR)، والكتب الصوتية (M4B, MP3)، ويجلب تلقائيًا العناوين والأغلفة والأوصاف والأنواع من Google Books و Open Library و Amazon بمجرد إضافة الملفات.
تزيل الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قيود مساحة التخزين، والتقييد بمنصة معينة، ومراقبة المحتوى الشائعة في خدمات الكتب الإلكترونية التجارية. تبقى مكتبتك بأكملها — جنبًا إلى جنب مع تقدم القراءة، والملاحظات، وحسابات المستخدمين المتعددين — على الأجهزة التي تمتلكها، ويمكن الوصول إليها من أي متصفح أو مزامنتها مع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية Kobo عبر OPDS.
الميزات الرئيسية لـ Grimmory
إثراء البيانات التعريفية الأوتوماتيكي
يتم جلب فن الغلاف وتفاصيل المؤلف والأوصاف والأنواع تلقائيًا من كتب جوجل والمكتبة المفتوحة وأمازون عند استيراد الكتب.
قارئ مدمج متعدد التنسيقات
اقرأ ملفات EPUB و MOBI و AZW و PDF و CBZ و CBR مباشرة في المتصفح مع سمات قابلة للتخصيص، وأحجام خطوط، وتتبع تقدم القراءة.
مزامنة Kobo و OPDS
مزامنة مكتبتك وموضع القراءة الخاص بك مع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية Kobo وأي تطبيق متوافق مع OPDS للقراءة دون اتصال بالإنترنت بسلاسة على الأجهزة المخصصة.
BookDrop استيراد تلقائي
أسقط الملفات الجديدة في مجلد مراقب ويقوم Grimmory باستيرادها تلقائيًا — لا يلزم تحميل يدوي أو إدخال بيانات وصفية.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات فردية بسجلات قراءة منفصلة ومستويات صلاحيات مختلفة، مما يجعل Grimmory مثاليًا للعائلات ومجموعات القراءة التي تتشارك مكتبة واحدة.
لماذا تشغّل Grimmory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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