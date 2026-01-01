انشر StarRocks بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء مصممة للاستعلامات فائقة السرعة على بيانات بحجم البيتابايت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ StarRocks
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام StarRocks
StarRocks هو مستودع بيانات تحليلي من الجيل التالي يقدم استجابات استعلام في أقل من ثانية من خلال بنية معالجة متوازية ضخمة (MPP) ومحرك تنفيذ متجه بالكامل. مصمم للتحليلات في الوقت الفعلي، والتحليل متعدد الأبعاد، وأعباء العمل المتزامنة للغاية، ويتعامل مع مجموعات البيانات من الجيجابايت إلى البيتابايت دون التضحية بسرعة الاستعلام. تُحدّث طرق العرض المادية الذكية تلقائيًا عند استيعاب البيانات ويتم اختيارها بشفافية في وقت الاستعلام، بينما يضمن مُحسِّن التكلفة المخصص بالكامل خطط تنفيذ فعالة عبر عمليات الربط والتجميع المعقدة.
متوافق سلكيًا مع بروتوكول MySQL، يتصل StarRocks أصلاً بأدوات ذكاء الأعمال مثل Apache Superset و Grafana و Tableau دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية. يدعم الاستعلام المباشر عن بحيرات البيانات الخارجية بما في ذلك Apache Hive و Iceberg و Delta Lake و Hudi، ويتكامل مع Kafka و Flink و Spark لاستيعاب التدفق — كل ذلك من خلال مثيل واحد مستضاف ذاتيًا تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ StarRocks
استعلامات في أقل من ثانية
يوفر محرك التنفيذ المتجه والمُحسِّن الذكي القائم على التكلفة تحليلات في أقل من ثانية على مجموعات بيانات ضخمة دون تجميع مسبق أو تكعيب للبيانات.
الاستيعاب في الوقت الفعلي
يدعم نموذج المفتاح الأساسي عمليات الإدخال والتحديث عالية الإنتاجية وعمليات البحث النقطية، مما يتيح استيعاب البيانات وتنفيذ الاستعلامات بشكل متزامن على نطاق واسع.
استعلامات بحيرة البيانات
استعلم عن جداول Apache Hive وIceberg وDelta Lake وHudi مباشرةً باستخدام الكتالوجات الخارجية — لا يلزم ترحيل البيانات أو مسارات ETL.
متوافق مع MySQL
قم بتوصيل أي عميل MySQL أو أداة ذكاء أعمال (BI) أو خط أنابيب بيانات مباشرة بـ StarRocks باستخدام بروتوكول MySQL القياسي دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية.
طرق العرض المادية
طرق العرض المادية الذكية تُحدّث تلقائيًا عند تغيير البيانات ويُعاد استخدامها بشفافية في وقت الاستعلام لتسريع لوحات المعلومات والتقارير.
لماذا تشغّل StarRocks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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