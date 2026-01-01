نشر Domoticz بنقرة واحدة.
نظام أتمتة منزلية مفتوح المصدر وخفيف الوزن لمراقبة أجهزة المنزل الذكي والتحكم فيها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Domoticz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Domoticz
Domoticz هو خادم أتمتة منزلية خفيف الوزن يتيح لك مراقبة والتحكم في مجموعة واسعة من أجهزة المنزل الذكي — مفاتيح، مستشعرات، منظمات حرارة، عدادات طاقة، محطات طقس، والمزيد — كل ذلك من واجهة ويب واحدة. وهو يدعم المئات من بروتوكولات الأجهزة والتكاملات بما في ذلك Z-Wave و Zigbee و RFXCOM وعدادات P1 و MQTT، مما يجعله متوافقًا مع معظم أنظمة المنزل الذكي الشائعة.
تشغيل Domoticz على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في قواعد الأتمتة الخاصة بك، وبيانات المستشعرات التاريخية، والوصول إلى الأجهزة — بدون الاعتماد على السحابة، وبدون رسوم اشتراك، وبدون مخاطر خصوصية من خدمات الطرف الثالث. بصمته المنخفضة للموارد تجعله مناسبًا تمامًا لعمليات النشر الدائمة على خادم VPS متواضع.
الميزات الرئيسية لـ Domoticz
دعم الأجهزة متعددة البروتوكولات
قم بتوصيل Z-Wave و Zigbee و RFXCOM و MQTT ومئات من بروتوكولات الأجهزة الأخرى من واجهة موحدة واحدة.
محرك قواعد الأتمتة
أنشئ قواعد أتمتة تعتمد على الوقت، وتستند إلى الأحداث، وتُشغّل بالمستشعرات دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية، مما يحافظ على سير منزلك وفق جدولك الزمني.
مراقبة الطاقة
تتبع استهلاك الكهرباء والغاز والمياه في الوقت الفعلي باستخدام الرسوم البيانية المدمجة وتخزين البيانات التاريخية المدعوم بواسطة SQLite.
لوحات معلومات الطقس وأجهزة الاستشعار
تصور بيانات درجة الحرارة والرطوبة والرياح والأمطار وجودة الهواء من أجهزة الاستشعار المحلية أو خدمات الطقس عبر الإنترنت في لوحات معلومات قابلة للتخصيص.
واجهة متوافقة مع الجوال
الوصول والتحكم بجميع الأجهزة من أي متصفح أو جهاز محمول، مع إشعارات دفع اختيارية عبر خدمات طرف ثالث.
دعم الإضافات والبرمجة النصية
توسيع الوظائف باستخدام إضافات بايثون وبرمجة Lua النصية لدمج الأجهزة المخصصة، أو واجهات برمجة التطبيقات، أو منطق الأتمتة المعقد.
لماذا تشغّل Domoticz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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