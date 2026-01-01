Domoticz هو خادم أتمتة منزلية خفيف الوزن يتيح لك مراقبة والتحكم في مجموعة واسعة من أجهزة المنزل الذكي — مفاتيح، مستشعرات، منظمات حرارة، عدادات طاقة، محطات طقس، والمزيد — كل ذلك من واجهة ويب واحدة. وهو يدعم المئات من بروتوكولات الأجهزة والتكاملات بما في ذلك Z-Wave و Zigbee و RFXCOM وعدادات P1 و MQTT، مما يجعله متوافقًا مع معظم أنظمة المنزل الذكي الشائعة.

تشغيل Domoticz على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في قواعد الأتمتة الخاصة بك، وبيانات المستشعرات التاريخية، والوصول إلى الأجهزة — بدون الاعتماد على السحابة، وبدون رسوم اشتراك، وبدون مخاطر خصوصية من خدمات الطرف الثالث. بصمته المنخفضة للموارد تجعله مناسبًا تمامًا لعمليات النشر الدائمة على خادم VPS متواضع.