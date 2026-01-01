Mongo Express هي واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لقواعد بيانات MongoDB، مبنية باستخدام Node.js و Bootstrap 5. تتيح لك الاتصال بنسخة MongoDB والبدء فوراً في تصفح قواعد البيانات، استكشاف المجموعات، تعديل المستندات، وتشغيل الاستعلامات — كل ذلك من خلال علامة تبويب المتصفح، دون الحاجة إلى عميل قاعدة بيانات محلي. تتعامل الواجهة مع عمليات CRUD الكاملة عبر قواعد البيانات والمجموعات والمستندات الفردية، وتدعم النطاق الكامل لأنواع بيانات BSON بحيث يتم عرض المستندات وتعديلها بدقة.

تضمن استضافة Mongo Express ذاتياً بجانب قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك على خادم VPS بقاء كلتا الخدمتين على نفس الشبكة الخاصة، بحيث لا يتم كشف منفذ قاعدة البيانات الخاص بك للإنترنت أبداً، بينما تظل واجهة المستخدم الإدارية (admin UI) متاحة عبر HTTPS من خلال Traefik.