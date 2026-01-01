انشر Mongo Express بنقرة واحدة.
واجهة إدارية قائمة على الويب لـ MongoDB تتيح لك تصفح قواعد البيانات وتعديلها وإدارتها عبر المتصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mongo Express
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mongo Express
Mongo Express هي واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لقواعد بيانات MongoDB، مبنية باستخدام Node.js و Bootstrap 5. تتيح لك الاتصال بنسخة MongoDB والبدء فوراً في تصفح قواعد البيانات، استكشاف المجموعات، تعديل المستندات، وتشغيل الاستعلامات — كل ذلك من خلال علامة تبويب المتصفح، دون الحاجة إلى عميل قاعدة بيانات محلي. تتعامل الواجهة مع عمليات CRUD الكاملة عبر قواعد البيانات والمجموعات والمستندات الفردية، وتدعم النطاق الكامل لأنواع بيانات BSON بحيث يتم عرض المستندات وتعديلها بدقة.
تضمن استضافة Mongo Express ذاتياً بجانب قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك على خادم VPS بقاء كلتا الخدمتين على نفس الشبكة الخاصة، بحيث لا يتم كشف منفذ قاعدة البيانات الخاص بك للإنترنت أبداً، بينما تظل واجهة المستخدم الإدارية (admin UI) متاحة عبر HTTPS من خلال Traefik.
الميزات الرئيسية لـ Mongo Express
عمليات CRUD كاملة
إنشاء وقراءة وتحديث وحذف قواعد البيانات والمجموعات والمستندات من خلال واجهة متصفح نظيفة دون كتابة أي أوامر شل.
محرر مستندات مضمّن
تحرير المستندات مباشرة في واجهة المستخدم مع دعم كامل لأنواع BSON، بحيث يتم التعامل مع قيم مثل ObjectId و Date و NumberLong بشكل صحيح.
استيراد وتصدير المجموعات
استيراد وتصدير بيانات المجموعة بتنسيق JSON لعمليات الترحيل، أو النسخ الاحتياطي، أو مشاركة لقطات مجموعات البيانات بين البيئات.
إدارة الفهارس
عرض وإنشاء وإسقاط الفهارس على أي مجموعة لفهم أداء الاستعلام وتحسينه دون مغادرة المتصفح.
إدارة ملفات GridFS
تصفح وإدارة الملفات الكبيرة المخزنة في مجموعات MongoDB GridFS مباشرة من خلال واجهة المستخدم.
لماذا تشغّل Mongo Express على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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