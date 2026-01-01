انشر GlitchTip بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء متوافقة تمامًا مع Sentry SDKs — بديل خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GlitchTip
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GlitchTip
GlitchTip هو نظام أساسي مفتوح المصدر لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء، يعمل كبديل مباشر لـ Sentry. يعمل كل Sentry SDK رسمي — لـ JavaScript و Python و PHP و Ruby و Go و Java و .NET والجوال والمزيد — دون تغيير، بمجرد توجيهه إلى GlitchTip DSN الخاص بك. يلتقط النظام الأساسي الاستثناءات غير المعالجة، وسياق مسار التنقل (breadcrumb)، وخرائط المصدر (source maps)، وتتبع الإصدارات بنفس سير العمل وأنماط واجهة المستخدم التي يعرفها المطورون بالفعل من Sentry.
تمنحك استضافة GlitchTip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل سير عمل تتبع الأخطاء الذي ستحصل عليه من Sentry SaaS — ولكن بجزء صغير من استهلاك الموارد وبدون حصة لكل حدث. يتعامل وضع الحاوية الواحدة المتكامل مع الاستيعاب وواجهة المستخدم للويب والمعالجة في الخلفية دون الحاجة إلى خدمات عاملة منفصلة.
الميزات الرئيسية لـ GlitchTip
API متوافق مع Sentry
بديل مباشر لـ Sentry — يعمل كل Sentry SDK رسمي دون تغيير بتوجيهه إلى GlitchTip DSN الخاص بك، لا يلزم إعادة كتابة الكود.
التقاط الأخطاء وتجميعها
التجميع الذكي للاستثناءات المتشابهة بواسطة بصمة تتبع المكدس يزيل الضوضاء المكررة، ويبرز كل مشكلة فريدة مرة واحدة مع سجل الأحداث الكامل.
خرائط المصدر والإصدارات
قم بتحميل خرائط مصدر JavaScript لإصدارات الإنتاج ووضع علامات على الإصدارات بحيث يتم حل تتبعات المكدس إلى أسطر المصدر الأصلية ويعمل تتبع الانحدار فورًا.
الأداء ووقت التشغيل
تكمل مراقبة أداء المعاملات الاختيارية وفحوصات وقت التشغيل تتبع الأخطاء بملفات تعريف وقت الاستجابة ومجسات الصحة الخارجية.
إشعارات المشكلات
يتم إطلاق تنبيهات سلاك وديسكورد ومايكروسوفت تيمز والويب هوك العام والبريد الإلكتروني عند الحدوث الأول والتراجع وتجاوز الحد لكل مشروع.
تحديد نطاق الفريق والمشروع
نظّم الأخطاء حسب المشروع والفريق مع أذونات الأدوار لكل مستخدم، بحيث ترى مجموعات الواجهة الأمامية والخلفية والجوال تدفقات الاستثناءات الخاصة بها فقط.
لماذا تشغّل GlitchTip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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