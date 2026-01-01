GlitchTip هو نظام أساسي مفتوح المصدر لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء، يعمل كبديل مباشر لـ Sentry. يعمل كل Sentry SDK رسمي — لـ JavaScript و Python و PHP و Ruby و Go و Java و .NET والجوال والمزيد — دون تغيير، بمجرد توجيهه إلى GlitchTip DSN الخاص بك. يلتقط النظام الأساسي الاستثناءات غير المعالجة، وسياق مسار التنقل (breadcrumb)، وخرائط المصدر (source maps)، وتتبع الإصدارات بنفس سير العمل وأنماط واجهة المستخدم التي يعرفها المطورون بالفعل من Sentry.

تمنحك استضافة GlitchTip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل سير عمل تتبع الأخطاء الذي ستحصل عليه من Sentry SaaS — ولكن بجزء صغير من استهلاك الموارد وبدون حصة لكل حدث. يتعامل وضع الحاوية الواحدة المتكامل مع الاستيعاب وواجهة المستخدم للويب والمعالجة في الخلفية دون الحاجة إلى خدمات عاملة منفصلة.