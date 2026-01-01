انشر ESPHome بنقرة واحدة.
نظام إدارة البرامج الثابتة المدعوم بـ YAML لوحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32، مع لوحة تحكم ويب وتحديثات لاسلكية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ESPHome
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ESPHome
ESPHome هو نظام مفتوح المصدر يحول وحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32 إلى أجهزة منزلية ذكية باستخدام ملفات تكوين YAML بسيطة. لا يتطلب برمجة C++ — قم بتعريف المستشعرات والمفاتيح والشاشات في YAML، وسيقوم ESPHome بتجميع وتثبيت البرامج الثابتة المحسّنة تلقائياً. يتكامل بشكل أصلي مع Home Assistant ويدعم MQTT للتوافق مع أي منصة أتمتة.
يوفر تشغيل ESPHome على خادم VPS إدارة دائمة للأجهزة وتجميع البرامج الثابتة عن بُعد يمكن الوصول إليه من أي مكان. يتم تخزين تكوينات أجهزتك مركزياً ونسخها احتياطياً، ويمكن تشغيل التحديثات عبر الهواء (OTA) دون الحاجة إلى التواجد على الشبكة المحلية حيث توجد الأجهزة المادية.
الميزات الرئيسية لـ ESPHome
تهيئة YAML
تحديد سلوك جهاز ESP في ملفات YAML بسيطة مع التحقق التلقائي — لا يتطلب معرفة بلغة C++ أو إعداد بيئة تطوير متكاملة (IDE).
تحديثات عبر الهواء
دفع تحديثات البرامج الثابتة لاسلكيًا إلى جميع أجهزة ESP الخاصة بك دون الحاجة إلى الوصول المادي، مما يجعل عمليات النشر الكبيرة سهلة الصيانة.
تكامل هوم أسيستنت
يتيح التكامل الأصلي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع Home Assistant اكتشاف الأجهزة فورًا والتحكم المحلي بزمن استجابة صفري دون الاعتماد على السحابة.
أكثر من 500 مكون
دعم لمئات من أجهزة الاستشعار والشاشات ووحدات التحكم في LED والمشغلات يعني إمكانية دمج أي جهاز تقريبًا بشكل جاهز للاستخدام.
تسجيل في الوقت الفعلي
بث سجلات الأجهزة الحية مباشرة في لوحة تحكم الويب لتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبة قراءات المستشعرات أثناء التطوير.
لماذا تشغّل ESPHome على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."