خصم يصل إلى 69% على ESPHome

انشر ESPHome بنقرة واحدة.

نظام إدارة البرامج الثابتة المدعوم بـ YAML لوحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32، مع لوحة تحكم ويب وتحديثات لاسلكية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر ESPHome بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ ESPHome

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ESPHome

ESPHome هو نظام مفتوح المصدر يحول وحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32 إلى أجهزة منزلية ذكية باستخدام ملفات تكوين YAML بسيطة. لا يتطلب برمجة C++ — قم بتعريف المستشعرات والمفاتيح والشاشات في YAML، وسيقوم ESPHome بتجميع وتثبيت البرامج الثابتة المحسّنة تلقائياً. يتكامل بشكل أصلي مع Home Assistant ويدعم MQTT للتوافق مع أي منصة أتمتة.

يوفر تشغيل ESPHome على خادم VPS إدارة دائمة للأجهزة وتجميع البرامج الثابتة عن بُعد يمكن الوصول إليه من أي مكان. يتم تخزين تكوينات أجهزتك مركزياً ونسخها احتياطياً، ويمكن تشغيل التحديثات عبر الهواء (OTA) دون الحاجة إلى التواجد على الشبكة المحلية حيث توجد الأجهزة المادية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ESPHome

تهيئة YAML

تحديد سلوك جهاز ESP في ملفات YAML بسيطة مع التحقق التلقائي — لا يتطلب معرفة بلغة C++ أو إعداد بيئة تطوير متكاملة (IDE).

تحديثات عبر الهواء

دفع تحديثات البرامج الثابتة لاسلكيًا إلى جميع أجهزة ESP الخاصة بك دون الحاجة إلى الوصول المادي، مما يجعل عمليات النشر الكبيرة سهلة الصيانة.

تكامل هوم أسيستنت

يتيح التكامل الأصلي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع Home Assistant اكتشاف الأجهزة فورًا والتحكم المحلي بزمن استجابة صفري دون الاعتماد على السحابة.

أكثر من 500 مكون

دعم لمئات من أجهزة الاستشعار والشاشات ووحدات التحكم في LED والمشغلات يعني إمكانية دمج أي جهاز تقريبًا بشكل جاهز للاستخدام.

تسجيل في الوقت الفعلي

بث سجلات الأجهزة الحية مباشرة في لوحة تحكم الويب لتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبة قراءات المستشعرات أثناء التطوير.

لماذا تشغّل ESPHome على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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