ESPHome هو نظام مفتوح المصدر يحول وحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32 إلى أجهزة منزلية ذكية باستخدام ملفات تكوين YAML بسيطة. لا يتطلب برمجة C++ — قم بتعريف المستشعرات والمفاتيح والشاشات في YAML، وسيقوم ESPHome بتجميع وتثبيت البرامج الثابتة المحسّنة تلقائياً. يتكامل بشكل أصلي مع Home Assistant ويدعم MQTT للتوافق مع أي منصة أتمتة.

يوفر تشغيل ESPHome على خادم VPS إدارة دائمة للأجهزة وتجميع البرامج الثابتة عن بُعد يمكن الوصول إليه من أي مكان. يتم تخزين تكوينات أجهزتك مركزياً ونسخها احتياطياً، ويمكن تشغيل التحديثات عبر الهواء (OTA) دون الحاجة إلى التواجد على الشبكة المحلية حيث توجد الأجهزة المادية.