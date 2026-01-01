Lychee هو نظام مصقول ومفتوح المصدر لإدارة الصور يحول أي مجلد من الصور إلى معرض صور عبر الإنترنت مقدم بشكل جميل. يقوم بفهرسة بيانات EXIF و IPTC الوصفية، يولد صورًا مصغرة متجاوبة، ينظم الصور في ألبومات متداخلة، ويوفر مشاركة عامة، محمية بكلمة مرور، وخاصة للألبومات الفردية أو الصور الواحدة — كل ذلك مدعوم بواجهة مستخدم ويب نظيفة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة.

استضافة Lychee ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية بدقتها الكاملة، وبيانات الموقع، وسجل المشاهدة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى منصة صور تابعة لجهة خارجية. يدعم التطبيق MySQL، MariaDB، PostgreSQL، أو SQLite كواجهات خلفية ويتكامل بسلاسة مع تخزين الكائنات، وLDAP، وموفري OAuth — مما يجعله مناسبًا بنفس القدر لأرشيف صور شخصي أو مكتبة مشتركة لفريق صغير.