نشر Lychee عبر تثبيت بنقرة واحدة
منصة إدارة صور مستضافة ذاتيًا مع تنظيم الألبومات، وضوابط المشاركة، وتصفح يراعي البيانات الوصفية، مصممة للمصورين الجادين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Lychee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Lychee
Lychee هو نظام مصقول ومفتوح المصدر لإدارة الصور يحول أي مجلد من الصور إلى معرض صور عبر الإنترنت مقدم بشكل جميل. يقوم بفهرسة بيانات EXIF و IPTC الوصفية، يولد صورًا مصغرة متجاوبة، ينظم الصور في ألبومات متداخلة، ويوفر مشاركة عامة، محمية بكلمة مرور، وخاصة للألبومات الفردية أو الصور الواحدة — كل ذلك مدعوم بواجهة مستخدم ويب نظيفة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة.
استضافة Lychee ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية بدقتها الكاملة، وبيانات الموقع، وسجل المشاهدة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى منصة صور تابعة لجهة خارجية. يدعم التطبيق MySQL، MariaDB، PostgreSQL، أو SQLite كواجهات خلفية ويتكامل بسلاسة مع تخزين الكائنات، وLDAP، وموفري OAuth — مما يجعله مناسبًا بنفس القدر لأرشيف صور شخصي أو مكتبة مشتركة لفريق صغير.
الميزات الرئيسية لـ Lychee
تسلسل هرمي للألبومات المتداخلة
تنظيم الصور في ألبومات وألبومات فرعية مع إعادة الترتيب بالسحب والإفلات، واختيار صورة الغلاف، وعناصر التحكم في المشاركة لكل ألبوم.
بيانات EXIF و IPTC الوصفية
استخراج تلقائي لعلامات الكاميرا والعدسة والتعرض ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وIPTC بحيث يمكن البحث عن الألبومات وتصفيتها حسب جسم الكاميرا أو البعد البؤري أو الموقع.
ضوابط مشاركة دقيقة
اجعل الألبومات عامة، أو محمية بكلمة مرور، أو مخصصة بالدعوة فقط، وقم بإنشاء روابط مشاركة لكل ألبوم أو لكل صورة دون الكشف عن بقية مكتبتك.
دعم RAW و HEIC
معالجة أصلية لتنسيقات RAW و HEIC إلى جانب JPEG و PNG والفيديو — يقوم Lychee بتحويل الترميز للويب مع الحفاظ على الملف الأصلي.
تسجيل الدخول باستخدام OAuth و LDAP
اتصل بموفري الهوية الحاليين بما في ذلك Google وGitHub وأي دليل LDAP حتى يتمكن المساهمون من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد التي يمتلكونها بالفعل.
الواجهة الخلفية لتخزين الكائنات
يمكنك تخزين الصور اختياريًا على تخزين كائنات متوافق مع S3 لتوسيع نطاق مكتبتك بما يتجاوز القرص المحلي مع الحفاظ على نفس UX.
لماذا تشغّل Lychee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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