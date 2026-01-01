انشر فوتوفيو بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا يعكس بنية نظام ملفاتك ولا يقوم أبدًا بتعديل ملفاتك الأصلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Photoview
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Photoview
Photoview هو معرض صور سريع ومستضاف ذاتيًا، مصمم للمصورين والعائلات الذين يرغبون في الاحتفاظ بذكرياتهم على بنية تحتية يتحكمون بها. يقرأ مباشرة من هيكل الدليل الحالي الخاص بك — لا توجد عملية استيراد، ولا إعادة تنظيم للملفات — ويقوم بإنشاء صور مصغرة ومعاينات تلقائيًا على الخادم الخاص بك.
على عكس خدمات الصور السحابية، يحافظ Photoview على ملفاتك الأصلية سليمة وخاصة. تعمل ملفات RAW وبيانات EXIF الوصفية وإحداثيات GPS والتعرف على الوجوه جميعها دون إرسال أي صورة إلى خدمة طرف ثالث. يحصل كل مستخدم على مسار مكتبته الخاص، مما يجعله مناسبًا للأسر أو الفرق الصغيرة التي تشارك خادمًا واحدًا.
الميزات الرئيسية لـ Photoview
ألبومات معكوسة على نظام الملفات
يصبح هيكل الدليل الحالي الخاص بك هو هيكل ألبومك تلقائيًا — لا استيراد، لا إعادة تنظيم، لا تقييد.
دعم ملفات RAW
يتصفح ويعاين تنسيقات كاميرا RAW مباشرةً عبر Darktable، ليتمكن المصورون من رؤية مكتبتهم الكاملة بدون تحويل.
التعرف على الوجه
يكتشف ويجمع تلقائيًا صور نفس الشخص، مما يسهل العثور على جميع صور فرد معين عبر آلاف الصور.
بيانات EXIF و GPS الوصفية
يعرض إعدادات الكاميرا وبيانات العدسة ومعلومات الموقع لكل صورة، مع عرض خريطة اختياري مدعوم بواسطة Mapbox.
مشاركة آمنة
إنشاء روابط مشاركة عامة للصور الفردية أو الألبومات الكاملة، مع حماية اختيارية بكلمة مرور للتحكم في الوصول الخارجي.
مكتبات متعددة المستخدمين
يرتبط كل حساب مستخدم بمسار الدليل الخاص به على الخادم، مما يحافظ على أفراد العائلة أو المتعاونين في مكتبات منفصلة من مثيل واحد.
لماذا تشغّل Photoview على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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