Silex هو البديل مفتوح المصدر لـ Webflow — وهو منشئ مواقع ويب مرئي وبدون كود يعمل بالكامل في المتصفح وينتج ملفات HTML و CSS قياسية. على عكس منشئي مواقع الويب التجارية التي تحبس تصميماتك ومحتواك على منصتها، يخزن Silex كل شيء كملفات عادية على خادمك الخاص. يتصل بأنظمة إدارة المحتوى اللارأسية (headless CMSs) للمحتوى الديناميكي، ويتكامل مع مولدات المواقع الثابتة مثل 11ty، ويمكن توسيعه من خلال نظام إضافات.

تمنح استضافة Silex ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) مصممي الويب والوكالات مساحة عمل لمشاريع غير محدودة بتكلفة خادم ثابتة، بدون رسوم لكل موقع وبدون الاعتماد على بقاء منصة طرف ثالث متصلة بالإنترنت أو بأسعار معقولة.