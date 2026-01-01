نشر Silex بتثبيت بنقرة واحدة.
منشئ مواقع ويب مرئي مفتوح المصدر بدون كود ينتج ملفات HTML و CSS نظيفة ومحمولة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Silex
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Silex
Silex هو البديل مفتوح المصدر لـ Webflow — وهو منشئ مواقع ويب مرئي وبدون كود يعمل بالكامل في المتصفح وينتج ملفات HTML و CSS قياسية. على عكس منشئي مواقع الويب التجارية التي تحبس تصميماتك ومحتواك على منصتها، يخزن Silex كل شيء كملفات عادية على خادمك الخاص. يتصل بأنظمة إدارة المحتوى اللارأسية (headless CMSs) للمحتوى الديناميكي، ويتكامل مع مولدات المواقع الثابتة مثل 11ty، ويمكن توسيعه من خلال نظام إضافات.
تمنح استضافة Silex ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) مصممي الويب والوكالات مساحة عمل لمشاريع غير محدودة بتكلفة خادم ثابتة، بدون رسوم لكل موقع وبدون الاعتماد على بقاء منصة طرف ثالث متصلة بالإنترنت أو بأسعار معقولة.
الميزات الرئيسية لـ Silex
محرّر السحب والإفلات المرئي
قم بإنشاء الصفحات بصريًا باستخدام محرر يعتمد على GrapesJS مع المكونات والأنماط وأدوات التخطيط — لا يتطلب معرفة بـ HTML أو CSS.
إخراج HTML ثابت
كل موقع ينتجه Silex هو HTML و CSS نظيفان ومعياريان — لا توجد تبعيات وقت تشغيل، ويعمل على أي مزود استضافة، وهو قابل للنقل بالكامل.
ربط بيانات CMS
ربط تصاميم الصفحات بووردبريس (GraphQL)، وسترايبي، وسكويدكس، وأنظمة إدارة المحتوى (CMSs) الأخرى التي لا تعتمد على الواجهة الأمامية، حتى يتمكن غير المطورين من تحديث المحتوى دون المساس بالتصميم.
لوحة تحكم متعددة المواقع
إدارة مشاريع مواقع ويب غير محدودة من خلال نسخة واحدة من Silex، منظمة في مساحة عمل واحدة للوكالات والمستقلين الذين يتعاملون مع عملاء متعددين.
قابلية توسيع المكون الإضافي
توسيع Silex بمكونات مخصصة، وموصلات بيانات، وتكاملات خدمات الجهات الخارجية من خلال نظام المكونات الإضافية دون الحاجة إلى تفرع النواة.
لماذا تشغّل Silex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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