انشر EmailEngine بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة تربط حسابات IMAP و SMTP وتعرضها كواجهة REST موحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ EmailEngine
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EmailEngine
EmailEngine هي خدمة ذاتية الاستضافة تتصل بصناديق بريد IMAP و SMTP — بما في ذلك Gmail و Outlook وأي مزود قياسي — وتكشف عن جميع عمليات البريد الإلكتروني من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة. بدلاً من كتابة رمز التطبيق الذي يتحدث IMAP مباشرةً، يقوم المطورون بتسجيل حسابات البريد الإلكتروني مع EmailEngine ثم يرسلون ويستقبلون ويبحثون ويزامنون رسائل البريد الإلكتروني من خلال نقاط نهاية HTTP نظيفة.
استضافة EmailEngine ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد حساب البريد الإلكتروني وبيانات الرسائل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. يتعامل EmailEngine مع إعادة الاتصال وتشفير بيانات الاعتماد وتسليم الويب هوك، لذا يظل رمز التطبيق مركزًا على منطق العمل بدلاً من التعامل مع بروتوكول البريد الإلكتروني. تتوفر نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا؛ ومطلوب ترخيص للاستخدام المستمر في الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ EmailEngine
بريد إلكتروني موحد REST API
الوصول إلى جميع عمليات IMAP و SMTP — إرسال، استقبال، بحث، مزامنة — عبر نقطة نهاية HTTP واحدة بغض النظر عن مزود البريد الإلكتروني.
إدارة متعددة الحسابات
سجل حسابات بريد إلكتروني متعددة من أي مزود وقم بإدارة جميع صناديق البريد الوارد من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة ومتسقة دون الحاجة إلى عمل تكامل خاص بكل مزود.
تسليم أحداث الويب هوك
تلقي إشعارات HTTP في الوقت الفعلي عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، أو قراءة الرسائل، أو تغير حالة صندوق البريد، دون استقصاء.
تشفير بيانات الاعتماد
يتم تشفير جميع كلمات مرور حسابات البريد الإلكتروني ورموز OAuth المخزنة باستخدام مفتاح السر الرئيسي الذي تقوم بتكوينه عند النشر.
وكيل إرسال SMTP
إرسال رسائل البريد الإلكتروني نيابة عن الحسابات المسجلة عبر وكيل SMTP مدمج دون الكشف عن بيانات الاعتماد الأولية لخدمات الإرسال.
لماذا تشغّل EmailEngine على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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