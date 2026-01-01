EmailEngine هي خدمة ذاتية الاستضافة تتصل بصناديق بريد IMAP و SMTP — بما في ذلك Gmail و Outlook وأي مزود قياسي — وتكشف عن جميع عمليات البريد الإلكتروني من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة. بدلاً من كتابة رمز التطبيق الذي يتحدث IMAP مباشرةً، يقوم المطورون بتسجيل حسابات البريد الإلكتروني مع EmailEngine ثم يرسلون ويستقبلون ويبحثون ويزامنون رسائل البريد الإلكتروني من خلال نقاط نهاية HTTP نظيفة.

استضافة EmailEngine ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد حساب البريد الإلكتروني وبيانات الرسائل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. يتعامل EmailEngine مع إعادة الاتصال وتشفير بيانات الاعتماد وتسليم الويب هوك، لذا يظل رمز التطبيق مركزًا على منطق العمل بدلاً من التعامل مع بروتوكول البريد الإلكتروني. تتوفر نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا؛ ومطلوب ترخيص للاستخدام المستمر في الإنتاج.