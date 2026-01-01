Owncast هو خادم بث مباشر ودردشة مجاني ومفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يمنحك التحكم الكامل في عمليات البث الخاصة بك. إنه يحل محل المنصات التجارية مثل Twitch أو YouTube Live ببثك المخصص الخاص بك، حيث تحدد القواعد، وتمتلك العلاقة مع الجمهور، وتحتفظ بجميع المحتوى وبيانات المشاهدين على الخادم الخاص بك.

متوافق مع برامج البث القياسية RTMP مثل OBS و Streamlabs و XSplit، يعمل Owncast مع الأدوات التي يعرفها القائمون بالبث بالفعل. كما أنه يتكامل مع Fediverse عبر ActivityPub، مما يتيح للمستخدمين على Mastodon والمنصات اللامركزية الأخرى المتابعة وتلقي الإشعارات عندما تبدأ البث المباشر — دون مطالبتهم بإنشاء حساب على موقعك.