انشر Owncast بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث مباشر ودردشة ذاتي الاستضافة — ابث الفيديو المباشر بشروطك الخاصة دون الاعتماد على Twitch أو YouTube.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Owncast
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Owncast
Owncast هو خادم بث مباشر ودردشة مجاني ومفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يمنحك التحكم الكامل في عمليات البث الخاصة بك. إنه يحل محل المنصات التجارية مثل Twitch أو YouTube Live ببثك المخصص الخاص بك، حيث تحدد القواعد، وتمتلك العلاقة مع الجمهور، وتحتفظ بجميع المحتوى وبيانات المشاهدين على الخادم الخاص بك.
متوافق مع برامج البث القياسية RTMP مثل OBS و Streamlabs و XSplit، يعمل Owncast مع الأدوات التي يعرفها القائمون بالبث بالفعل. كما أنه يتكامل مع Fediverse عبر ActivityPub، مما يتيح للمستخدمين على Mastodon والمنصات اللامركزية الأخرى المتابعة وتلقي الإشعارات عندما تبدأ البث المباشر — دون مطالبتهم بإنشاء حساب على موقعك.
الميزات الرئيسية لـ Owncast
بث RTMP
اتصل مباشرة من OBS، Streamlabs، أو أي مشفر متوافق مع RTMP — لا توجد مكونات إضافية احتكارية أو تغييرات في البرامج مطلوبة.
دردشة مباشرة مدمجة
تتيح الدردشة المدمجة في الوقت الفعلي للمشاهدين التفاعل أثناء البث المباشر الخاص بك دون الحاجة إلى أدوات (ويدجت) خارجية أو خدمات دردشة خارجية.
تكامل فيديفيرس
يتيح دعم ActivityPub لمستخدمي Mastodon وشبكة Fediverse الأخرى متابعة بثك وتلقي إشعارات البث المباشر، مما يوسع نطاق وصولك على الشبكات اللامركزية.
تخصيص العلامة التجارية
عيّن اسمك وشعارك ووصفك وروابطك الاجتماعية حتى تعكس صفحة البث الخاصة بك هويتك، وليس قالب منصة عامًا.
تسجيل البث
احفظ البثوث محليًا بشكل اختياري لإعادة التشغيل عند الطلب، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى المحتوى الخاص بك حتى بعد انتهاء البث المباشر.
لماذا تشغّل Owncast على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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