انشر LMS بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic لأي عميل موسيقى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LMS
LMS (خادم الموسيقى خفيف الوزن) هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة C++ يعرض مكتبتك الموسيقية الشخصية من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة وواجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Subsonic. يقوم بفهرسة مجلد من الملفات الصوتية، ويستخرج البيانات الوصفية وغلاف الألبوم، ويتيح لك البث من أي متصفح أو أي من عشرات تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي التي تدعم بالفعل بروتوكول Subsonic.
استضافة LMS ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع الخاص بك داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة بث SaaS التي تستخرج بيانات الاستماع. وقت تشغيل C++ صغير بما يكفي ليناسب خطط VPS المتواضعة، وتعني واجهة برمجة تطبيقات Subsonic أن العملاء المفضلين الحاليين مثل substreamer و DSub و Symfonium و Sublime Music و play:Sub يعملون مباشرة دون الحاجة لكتابة عمليات تكامل مخصصة.
الميزات الرئيسية لـ LMS
API متوافق مع Subsonic
يعمل مع النظام البيئي الواسع لعملاء Subsonic على أنظمة iOS و Android و macOS و Windows و Linux دون الحاجة إلى أي محول مخصص.
توصيات ذكية
يبني مجموعات من فنانين ومسارات متشابهة من العلامات وسجل الاستماع لتشغيل التشغيل التلقائي ووضع الراديو والاكتشاف.
سكربل Last.fm
يقوم Scrobbles بتسجيل التشغيلات وإرسالها إلى Last.fm أو بدائل مستضافة ذاتيًا مثل Maloja، مما يحافظ على سجل استماع موحد عبر الأجهزة.
حسابات متعددة المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم التشغيل الخاصة به، والتقييمات، وسجل الاستماع، والمسارات المميزة بنجمة، بينما يشاركون نفس المكتبة الأساسية.
تثبيت مكتبة للقراءة فقط
دليل الموسيقى مثبت للقراءة فقط حتى لا يتمكن الخادم من تعديل ملفاتك الصوتية عن طريق الخطأ أثناء عمليات المسح أو تحويل الترميز.
نواة C++ خفيفة الوزن
برنامج خفي مجمّع بلغة C++ بالإضافة إلى SQLite يبقى صغيرًا في مساحة القرص والذاكرة، مما يترك مساحة لبقية خدماتك المستضافة ذاتيًا.
لماذا تشغّل LMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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