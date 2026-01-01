انشر ILLA Builder بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات الداخلية ولوحات المعلومات ولوحات الإدارة بصريًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ILLA Builder
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ILLA Builder
ILLA Builder هي منصة تطوير مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات ولوحات تحكم إدارية دون الحاجة إلى هندسة واجهة أمامية مكثفة. مكتبة مكونات بالسحب والإفلات، بالإضافة إلى دعم لأكثر من 40 عملية تكامل — بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وREST APIs وGraphQL — يعني أن المطورين يمكنهم ربط مصادر بيانات حقيقية ونشر تطبيقات عاملة في غضون ساعات بدلاً من أسابيع.
استضافة ILLA Builder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العمل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يلغي المخاوف بشأن سياسات مشاركة بيانات SaaS أو التسعير لكل مقعد. صورة Docker الشاملة تجمع كل ما يلزم لتشغيل المنصة، مع وحدات تخزين دائمة تضمن الحفاظ على مشاريعك ومواردك المتصلة عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.
الميزات الرئيسية لـ ILLA Builder
منشئ بالسحب والإفلات
قم بتجميع واجهات المستخدم من مكتبة غنية بالمكونات — جداول، نماذج، رسوم بيانية، والمزيد — عن طريق سحبها إلى لوحة الرسم، دون كتابة تعليمات برمجية للتخطيط.
أكثر من 40 تكامل بيانات
اتصل مباشرة بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Redis و REST APIs و GraphQL وغيرها من الخدمات الشائعة لتشغيل تطبيقاتك ببيانات مباشرة.
جافاسكريبت في كل مكان
اكتب منطقًا مخصصًا مباشرةً باستخدام JavaScript لتحويل البيانات، وتشغيل الإجراءات، وإضافة سلوك شرطي يتجاوز ما تسمح به أدوات عدم كتابة التعليمات البرمجية عادةً.
تعاون في الوقت الحقيقي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل نفس التطبيق في وقت واحد، مما يجعله عمليًا لفرق الهندسة والعمليات للبناء والتكرار معًا.
تحكم ذاتي في البيانات
التشغيل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مصادر البيانات المتصلة ومنطق التطبيق ضمن بنيتك التحتية، مما يدعم الامتثال ومتطلبات إقامة البيانات.
لماذا تشغّل ILLA Builder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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