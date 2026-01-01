ILLA Builder هي منصة تطوير مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات ولوحات تحكم إدارية دون الحاجة إلى هندسة واجهة أمامية مكثفة. مكتبة مكونات بالسحب والإفلات، بالإضافة إلى دعم لأكثر من 40 عملية تكامل — بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وREST APIs وGraphQL — يعني أن المطورين يمكنهم ربط مصادر بيانات حقيقية ونشر تطبيقات عاملة في غضون ساعات بدلاً من أسابيع.

استضافة ILLA Builder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العمل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يلغي المخاوف بشأن سياسات مشاركة بيانات SaaS أو التسعير لكل مقعد. صورة Docker الشاملة تجمع كل ما يلزم لتشغيل المنصة، مع وحدات تخزين دائمة تضمن الحفاظ على مشاريعك ومواردك المتصلة عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.