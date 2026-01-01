أباتشي سولر هي منصة بحث مفتوحة المصدر ومُجربة في المعارك، مبنية على أباتشي لوسين، وتستخدمها آلاف المنظمات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وتمييز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.

استضافة سولر ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في بنية البحث التحتية الخاصة بك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء دون رسوم لكل استعلام أو الارتباط بمورد واحد. سواء كنت بحاجة إلى بحث في الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن النظام البيئي الناضج لسولر ومخططه القابل للتوسيع يجعلان منه أساسًا مثبتًا.