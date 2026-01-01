نشر Apache Solr بنقرة واحدة.
منصة بحث مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات تدعم البحث بالنص الكامل، والتنقل متعدد الأوجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لأي تطبيق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Solr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Solr
أباتشي سولر هي منصة بحث مفتوحة المصدر ومُجربة في المعارك، مبنية على أباتشي لوسين، وتستخدمها آلاف المنظمات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وتمييز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.
استضافة سولر ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في بنية البحث التحتية الخاصة بك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء دون رسوم لكل استعلام أو الارتباط بمورد واحد. سواء كنت بحاجة إلى بحث في الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن النظام البيئي الناضج لسولر ومخططه القابل للتوسيع يجعلان منه أساسًا مثبتًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache Solr
بحث بالنص الكامل
تحليل النصوص المدعوم بمحرك Lucene، مع التجزئة والتجذير والمرادفات وضبط الملاءمة، يقدم نتائج دقيقة عبر مجموعات الوثائق الكبيرة.
التصفح الموجه
تتيح التصفية الأصلية للمستخدمين التعمق حسب الفئة، السعر، التاريخ، أو أي حقل مفهرس — وهو المحرك القياسي وراء واجهات التجارة الإلكترونية وتصفية المحتوى.
الفهرسة في الوقت الفعلي
المستندات التي يتم إيداعها في الفهرس تصبح قابلة للبحث في غضون ثوانٍ، مما يدعم البحث شبه الفوري للتطبيقات التي تتطلب نتائج حديثة.
معالجة المستندات الغنية
يقوم تكامل Apache Tika المدمج تلقائيًا باستخراج وفهرسة النصوص من ملفات PDF ومستندات Word وHTML وأكثر من ألف تنسيق ملف آخر.
REST API
استعلم وحدث الفهرس عبر HTTP باستخدام استجابات JSON أو XML أو CSV — لا تتطلب مكتبة عميل خاصة بـ Solr للاندماج مع أي مكدس.
لماذا تشغّل Apache Solr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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