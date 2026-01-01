Icinga 2 هو الخلف الحديث لـ Nagios، أعيدت كتابته بلغة C++ لتحقيق الأداء ومبني حول لغة DSL قوية للتكوين، وواجهة برمجة تطبيقات REST أصلية، ووحدات ميزات قابلة للتوصيل. يتحقق من توفر المضيفين والخدمات وأجهزة الشبكة والتطبيقات، ويحسب انتقالات الحالة وفترات التوقف، ويطلق إشعارات عند حدوث أي عطل — كل ذلك مدعوم بآلاف الإضافات المتوافقة مع Nagios الموجودة.

يجمع هذا القالب Icinga 2 مع Icinga DB، وهو برنامج خفي للمزامنة مدعوم بـ Redis، و Icinga Web 2 لتحصل على حزمة مراقبة كاملة مع لوحة تحكم حديثة جاهزة للاستخدام. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على كل تنبيه ومقياس ومخزون مضيف على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مضيف أو قيود على المورد.