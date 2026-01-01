انشر Icinga 2 بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر للمضيفين والخدمات والمقاييس مع DSL قوي وAPI REST.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Icinga 2
Icinga 2 هو الخلف الحديث لـ Nagios، أعيدت كتابته بلغة C++ لتحقيق الأداء ومبني حول لغة DSL قوية للتكوين، وواجهة برمجة تطبيقات REST أصلية، ووحدات ميزات قابلة للتوصيل. يتحقق من توفر المضيفين والخدمات وأجهزة الشبكة والتطبيقات، ويحسب انتقالات الحالة وفترات التوقف، ويطلق إشعارات عند حدوث أي عطل — كل ذلك مدعوم بآلاف الإضافات المتوافقة مع Nagios الموجودة.
يجمع هذا القالب Icinga 2 مع Icinga DB، وهو برنامج خفي للمزامنة مدعوم بـ Redis، و Icinga Web 2 لتحصل على حزمة مراقبة كاملة مع لوحة تحكم حديثة جاهزة للاستخدام. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على كل تنبيه ومقياس ومخزون مضيف على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مضيف أو قيود على المورد.
الميزات الرئيسية لـ Icinga 2
متوافق مع إضافة Nagios
يعيد استخدام النظام البيئي الكامل لمكونات Nagios الإضافية، مما يسمح لبرامج الفحص الحالية الخاصة بـ HTTP و SMTP والقرص ووحدة المعالجة المركزية وقواعد البيانات والشهادات بالعمل دون تغييرات.
لوحة تحكم ويب حديثة
يأتي Icinga Web 2 مع وحدة Icinga DB بواجهة مستخدم سريعة للقوائم والتصفية والتفاصيل، مع الوضع الداكن، والإقرار الجماعي، والجدولة المشروطة لفترات التوقف.
DSL تكوين قوي
يتيح لك تطبيق القواعد والقوالب ومجموعات المضيفين تحديد المراقبة لمئات المضيفين في بضعة أسطر بدلاً من تكرار الكتل الخاصة بكل مضيف.
REST API والأحداث
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للمضيفين والخدمات وفترات التوقف والتعليقات والإقرارات تدفع الأتمتة ولوحات المعلومات وتكاملات ChatOps.
Icinga DB مزامنة التدفق
يبث برنامج خفي للمزامنة مدعوم بـ Redis كل نتائج الفحص وتغيرات الحالة إلى MariaDB، بحيث تعكس واجهة المستخدم الويب دائمًا الحالة المباشرة بأقل قدر من التأخير.
المراقبة الموزعة
يمكن للحاوية الرئيسية لاحقًا استيعاب مناطق الأقمار الصناعية والوكلاء، مما يتيح لك التوسع إلى مراكز بيانات متعددة من نفس شجرة التكوين.
لماذا تشغّل Icinga 2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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