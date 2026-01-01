انشر Grafana Pyroscope بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر لتحليل الأداء المستمر تساعدك على تصحيح مشكلات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وزمن الوصول وصولاً إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grafana Pyroscope
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للتنميط المستمر مصممة لتخزين بيانات التنميط والاستعلام عنها من تطبيقات الإنتاج على نطاق واسع. على عكس أدوات التنميط التي تستخدم لمرة واحدة والتي تشغلها أثناء الحوادث، يستوعب Pyroscope ملفات التعريف باستمرار من مصادر Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET و eBPF و OpenTelemetry حتى تتمكن من مقارنة الرسوم البيانية الشعلية عبر عمليات النشر أو المناطق أو أي تسمية مخصصة.
استضافة Pyroscope ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الملف الشخصي الحساسة (التي غالبًا ما تحتوي على أسماء الوظائف ومسارات الملفات وتتبعات المكدس من التعليمات البرمجية الخاصة بك) بعيدًا عن خدمات الجهات الخارجية، مع السماح لك بضبط الاحتفاظ والتخزين ليناسب عبء عملك. يعمل الوضع الثنائي الفردي المجمع على تشغيل مكونات الموزع والمستوعب والاستعلام والضاغط في حاوية واحدة مع تخزين نظام الملفات المحلي — لا يتطلب Kubernetes أو تخزين الكائنات أو تبعيات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Grafana Pyroscope
التنميط المستمر
استوعب ملفات التعريف من الخدمات قيد التشغيل على مدار الساعة بدلاً من انتظار وقوع حادث، حتى تتمكن من مقارنة أي نقطتين زمنيتين على مخطط شعلة.
دعم متعدد اللغات
حزم تطوير برامج (SDKs) أصلية لـ Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET، بالإضافة إلى Grafana Alloy للقياس التلقائي و eBPF لتحديد الأداء بدون كتابة أي كود لأي ملف ثنائي.
متوافق مع OpenTelemetry
قبول ملفات التعريف عبر بروتوكول OpenTelemetry وربطها بالتتبعات والمقاييس والسجلات الحالية دون تغيير مسار التجميع الخاص بك.
مقارنات مخططات اللهب
قارن رسمين بيانيين لهبين جنبًا إلى جنب لترى على الفور أي الدوال تراجعت بعد النشر، أو تدهور أداؤها تحت الحمل، أو تحسنت بعد إصلاح.
تصفية قائمة على الوسوم
قسّم الملفات التعريفية حسب أي تسمية — الخدمة، المنطقة، الإصدار، المستأجر، أو البعد المخصص — لعزل عبء العمل الدقيق الذي يسبب تراجعًا في الأداء.
تخزين ثنائي أحادي
يعمل كحاوية واحدة مع تخزين نظام ملفات محلي افتراضيًا، مع واجهات خلفية اختيارية مثل S3 و GCS و Azure عندما تتجاوز احتياجاتك عقدة واحدة.
لماذا تشغّل Grafana Pyroscope على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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