eLabFTW هو دفتر ملاحظات مختبر إلكتروني (ELN) مجاني ومفتوح المصدر مصمم خصيصًا لمختبرات الأبحاث. يحل محل الدفاتر الورقية وجداول البيانات المتناثرة بمساحة عمل منظمة وقابلة للبحث حيث يسجل العلماء التجارب، ويديرون العينات والكواشف، ويخزنون البروتوكولات، ويتعاونون على الموارد المشتركة عبر الفرق.

استضافة eLabFTW ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات البحث الحساسة والملكية الفكرية والنتائج غير المنشورة بالكامل تحت سيطرة المؤسسة — لا توجد سحابة طرف ثالث، ولا تسعير لكل مقعد، ولا خطر الوقوع في قيود البائع. يجعله التصدير الكامل بصيغة PDF/ZIP، والختم الزمني، والتخزين المتوافق مع S3 مناسبًا للبيئات المنظمة التي تتطلب مسارات تدقيق وأرشفة طويلة الأجل.