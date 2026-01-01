نشر eLabFTW بتثبيت بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات مختبر إلكتروني مفتوح المصدر لفرق البحث لتتبع التجارب والعينات والبروتوكولات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ eLabFTW
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام eLabFTW
eLabFTW هو دفتر ملاحظات مختبر إلكتروني (ELN) مجاني ومفتوح المصدر مصمم خصيصًا لمختبرات الأبحاث. يحل محل الدفاتر الورقية وجداول البيانات المتناثرة بمساحة عمل منظمة وقابلة للبحث حيث يسجل العلماء التجارب، ويديرون العينات والكواشف، ويخزنون البروتوكولات، ويتعاونون على الموارد المشتركة عبر الفرق.
استضافة eLabFTW ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات البحث الحساسة والملكية الفكرية والنتائج غير المنشورة بالكامل تحت سيطرة المؤسسة — لا توجد سحابة طرف ثالث، ولا تسعير لكل مقعد، ولا خطر الوقوع في قيود البائع. يجعله التصدير الكامل بصيغة PDF/ZIP، والختم الزمني، والتخزين المتوافق مع S3 مناسبًا للبيئات المنظمة التي تتطلب مسارات تدقيق وأرشفة طويلة الأجل.
الميزات الرئيسية لـ eLabFTW
دفتر التجارب
محرر نصوص منسقة وماركداون مع دعم LaTeX، وتمييز الأكواد، ومرفقات الملفات، وسجل الإصدارات لكل إدخال تجربة.
قاعدة بيانات نموذجية
تتبع الكواشف والمعدات والأجسام المضادة وخطوط الخلايا بأنواع عناصر مخصصة وبيانات وصفية ومواقع مخزون في جميع أنحاء المختبر.
تعاون الفريق
شارك التجارب والموارد عبر الفرق مع تحكم دقيق في الوصول لكل عنصر ولكل مستخدم ومكتبة قوالب مشتركة.
بروتوكولات قابلة لإعادة الاستخدام
أنشئ مكتبة بروتوكولات ذات إصدارات يمكن لأي عضو في الفريق استنساخها في تجربة جديدة، مع الحفاظ على اتساق الأساليب وقابليتها للتكرار.
الطوابع الزمنية الموثوقة
وضع طابع زمني مشفر على إدخالات التجارب عبر سلطات RFC 3161 لإثبات تاريخ تسجيل البيانات لتلبية احتياجات الملكية الفكرية والتدقيق.
تصديرات PDF و ZIP
إنشاء تقارير PDF موقعة أو أرشيفات ZIP كاملة للتجارب والموارد لأغراض الأرشفة أو المراجعة التنظيمية أو النشر.
لماذا تشغّل eLabFTW على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."