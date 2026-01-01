انشر Yopass بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة مشاركة سرية مشفرة لإرسال كلمات المرور والبيانات الحساسة عبر روابط ذاتية التدمير تستخدم لمرة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Yopass
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yopass
Yopass هو خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة الأسرار المشفرة تتيح لك مشاركة كلمات المرور والرموز والملفات الحساسة بأمان دون تركها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الدردشة أو تذاكر الدعم. يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل إرسالها إلى الخادم — مفتاح فك التشفير لا يصل أبدًا إلى الخادم، لذلك لا يمكن حتى للمضيف قراءة أسرارك. يحصل كل سر على عنوان URL فريد يستخدم لمرة واحدة يدمر نفسه تلقائيًا بعد عرضه أو بعد فترة انتهاء صلاحية قابلة للتكوين.
استضافة Yopass ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح مؤسستك قناة خاصة وقابلة للتدقيق لمشاركة بيانات الاعتماد وبيانات التكوين الحساسة. لا توجد حسابات لإدارتها، ولا تتبع، ولا تخزين نص عادي — فقط واجهة نظيفة لتبادل الأسرار بأمان داخل الفرق أو مع الأطراف الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ Yopass
التشفير الشامل
يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل الإرسال، مما يضمن عدم وصول الخادم أبدًا إلى البيانات النصية الواضحة.
روابط لمرة واحدة
ينشئ كل سر عنوان URL فريدًا يتم تدميره بشكل دائم بعد المشاهدة الأولى، مما يمنع إعادة الوصول غير المصرح به.
انتهاء صلاحية قابل للتكوين
اضبط الأسرار لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد ساعات أو أيام أو أسابيع حتى لا يمكن استخدام الروابط المنسية لاسترداد البيانات الحساسة القديمة.
حماية كلمة مرور مخصصة
أضف عبارة مرور اختيارية إلى سر لتوفير طبقة حماية إضافية تتجاوز الرابط لمرة واحدة نفسه.
مشاركة الملفات
قم بتحميل ومشاركة الملفات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الأسرار النصية، مع الحفاظ على خصوصية محتويات الملفات من البداية إلى النهاية بفضل التشفير المتدفق.
لا حاجة لحسابات
يصل المستلمون إلى الأسرار عبر رابط مباشر بدون تسجيل دخول، مما يجعل مشاركة بيانات الاعتماد مع المقاولين الخارجيين أو العملاء سلسة.
لماذا تشغّل Yopass على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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