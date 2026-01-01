انشر ChiefOnboarding بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لاستقبال الموظفين الجدد تقوم بأتمتة سير عمل الموارد البشرية وتكاملات Slack للموظفين الجدد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ChiefOnboarding
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ChiefOnboarding
ChiefOnboarding هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر لاستقبال الموظفين الجدد، تساعد فرق الموارد البشرية والمديرين على أتمتة رحلة الموظف الجديد بأكملها — بدءًا من قوائم التحقق قبل الانضمام وصولاً إلى توفير الحسابات وتعيين المهام. يمكن للموظفين الجدد إكمال عملية استقبالهم عبر بوابة ويب أو مباشرةً عبر روبوت Slack، مما يجعل العملية تبدو طبيعية بغض النظر عن مكان عملهم.
تضمن استضافة ChiefOnboarding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الموظفين الحساسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مقعد ودون تقييد من قبل بائع معين. وهو يدعم لغات ومناطق زمنية متعددة، مما يجعله عمليًا للفرق الموزعة والدولية.
الميزات الرئيسية لـ ChiefOnboarding
تدفقات العمل المؤتمتة
تشغيل المهام والتذكيرات وتوفير الحساب تلقائيًا بناءً على مراحل الإعداد والجداول الزمنية القابلة للتكوين.
تكامل بوت Slack
يمكن للموظفين الجدد إكمال المهام والوصول إلى الموارد مباشرة داخل Slack دون الحاجة إلى التبديل إلى بوابة ويب منفصلة.
تسلسلات ما قبل الصعود
ابدأ عملية الإعداد قبل اليوم الأول باستخدام قوائم التحقق الآلية للإعداد المسبق ورسائل الترحيب.
دعم متعدد اللغات
ادعم الفرق الموزعة والدولية بدعم مدمج للغات متعددة وجدولة تراعي المناطق الزمنية.
تتبع المهام والموارد
عيّن المهام، وشارك المستندات، وراقب الإنجاز عبر رحلة الإعداد الكاملة من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل ChiefOnboarding على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."