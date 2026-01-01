ChiefOnboarding هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر لاستقبال الموظفين الجدد، تساعد فرق الموارد البشرية والمديرين على أتمتة رحلة الموظف الجديد بأكملها — بدءًا من قوائم التحقق قبل الانضمام وصولاً إلى توفير الحسابات وتعيين المهام. يمكن للموظفين الجدد إكمال عملية استقبالهم عبر بوابة ويب أو مباشرةً عبر روبوت Slack، مما يجعل العملية تبدو طبيعية بغض النظر عن مكان عملهم.

تضمن استضافة ChiefOnboarding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الموظفين الحساسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مقعد ودون تقييد من قبل بائع معين. وهو يدعم لغات ومناطق زمنية متعددة، مما يجعله عمليًا للفرق الموزعة والدولية.