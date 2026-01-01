نشر CKAN بنقرة واحدة.
منصة بوابة بيانات مفتوحة المصدر للنشر والمشاركة واكتشاف مجموعات البيانات البحثية والحكومية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CKAN
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CKAN
CKAN هو نظام إدارة البيانات مفتوح المصدر الرائد الذي تستخدمه الحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية بالإضافة إلى المؤسسات البحثية لتشغيل بوابات البيانات العامة. يجمع النظام بين فهرس بيانات منظم، ومخططات بيانات وصفية غنية، وواجهة خلفية للبحث بالنص الكامل، ومخزن بيانات جدولي (DataStore) يعرض ملفات CSV و Excel المحملة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للاستعلام.
تُبقي استضافة CKAN ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل مجموعة بيانات وهيكل تنظيمي ورمز API تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مجموعة بيانات وبدون وصول طرف ثالث إلى سجلاتك. المنصة قابلة للتوسيع بدرجة كبيرة من خلال مئات المكونات الإضافية المجتمعية التي تغطي جمع البيانات، والبيانات المكانية، وتبادل DCAT، وتسجيل الدخول الموحد، والمخططات المخصصة.
الميزات الرئيسية لـ CKAN
كتالوج مجموعات البيانات الغني
نظّم مجموعات البيانات في مجموعات ومنظمات باستخدام مخططات بيانات وصفية مخصصة وعلامات وتراخيص وسجل مراجعة كامل لكل مورد.
واجهة برمجة تطبيقات لمخزن بيانات قابل للاستعلام
يتم دفع ملفات CSV و Excel التي تم تحميلها إلى مخزن بيانات مدعوم بـ PostgreSQL والذي يوفر إمكانية التصفية والفرز واستعلامات SQL عبر REST.
بحث مدعوم بـ Solr
يوفر فهرس Solr مخصص بحثًا سريعًا متعدد الأوجه عبر العناوين والأوصاف والعلامات والحقول المخصصة، حتى على البوابات التي تحتوي على ملايين السجلات.
جامعات البيانات وDCAT
جلب الميتاداتا من نقاط نهاية أخرى ديال CKAN، CSW، و DCAT باش توحد مجموعات البيانات بين المؤسسات بلا ما تعاود تدخلهم يدويا.
صلاحيات دقيقة
تتيح لك الأدوار المستندة إلى المؤسسة التحكم في من يمكنه إنشاء مجموعات البيانات وتعديلها ونشرها، مع حالات رؤية عامة وخاصة ومسودة لكل مورد.
لماذا تشغّل CKAN على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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